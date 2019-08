Megint riogatnak Gyurcsányék

Vincze Viktor Attila

A Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a DK sajtója és egyes politikusai szerint az önkormányzati választáson az ellenzék egyre valószínűbb kudarcának egyik fő okát Fidesz–KDNP érdekeit szolgáló, úgynevezett „szavazóbetelepítéssel” magyarázza majd. A lapunknak nyilatkozó Hollik István kormányszóvivő szerint azonban az önkormányzati választással összefüggésben a határon túli magyarok szavazataival való riogatás minden alapot nélkülöz, és ráadásul teljesen értelmetlen is. A KDNP-s parlamenti képviselő úgy véli, hogy felháborító és jogi nonszensz is, amikor valaki ilyesmit állít, hiszen a jelenleg érvényes jogi szabályozás szerint a magyarországi önkormányzati választáson az szavazhat, aki rendelkezik állandó lakcímmel Magyarország területén. Az ilyen választó az attól teljesen függetlenül szavazhat, hogy hol született, vagy hol élt korábban, tehát egyáltalán nem számít ebben a kérdésben, hogy valaki kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyar-e vagy sem. A kormányszóvivő azt is elmondta, hogy szomorú módon ezek a fajta – kifogásolható tartalmú – kampányüzenetek is annak a bizonyítékai, hogy a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc 2004 óta tudatosan folyamatosan az összmagyar és az össznemzeti érdekekkel szemben politizál. „Gyurcsány Ferencnek 2004 óta az a célja, hogy szembefordítsa egymással a Magyarországon élő magyarokat a határon túl élő magyarokkal. Ez fölháborító és kissé már unalmas is. Úgyhogy lehet, hogy most az egyszer meg kellene próbálnia a DK-nak úgy politizálnia, hogy az a magyarság érdekében álljon. Eddig sajnos mindig a magyarság ellenében politizáltak” – tette hozzá Hollik István.

Nem ez az első alkalom, hogy Gyurcsány Ferenc a külhoni magyarok ellen a saját táborában meglevő gyűlölet felszításával próbálja meg aktivizálni a DK szavazóbázisát. Az akkori MSZP és Dobrev Klára férje a 2004-es népszavazási kampányban 22 millió román inváziójával érvelt a kettős állampolgárság ellen. A bukott miniszterelnök volt az, aki azért kampányolt, hogy a határokon túlra szakadt magyarok ne kaphassanak magyar állampolgárságot, és ő 2010-ben sem szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A migrációt támogató Gyurcsány Ferencet és DK-t – amely mindig a külhoni magyarok miatt szokott aggódni – így persze az egyáltalán nem zavarja, hogy az októberi önkormányzati választáson több tízezer állandó magyarországi lakcímmel rendelkező nyugat-európai állampolgár is voksolhat majd.