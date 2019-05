A zuglóiakat bünteti Karácsony

A XIV. kerületi önkormányzat jegyzője jogszabálysértőnek minősítette a képviselő-testület május 13-i határozatát, amelyben felszólították Karácsony Gergely polgármestert, hogy a pazarló parkolás-üzemeltetési szerződéseket mondja fel. Papp Imre a képviselő-testülethez intézett „törvényességi jelentésében” azt írja, a pazarló jelző nem jogi kategória, és a határozat nem alkalmas joghatás kiváltására, nem teljesíti az egyértelműség alkotmányos követelményét. A lapunk birtokába került dokumentum szerint a közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződés felmondására a közbeszerzési törvény szűk körben ad lehetőséget, erre tekintettel a képviselő-testület döntése a jegyző szerint sérti a közbeszerzési törvénynek a szerződés megszüntetésére vonatkozó szigorú rendelkezéseit, ezért törvénysértő.

Papp Imre jegyző azt is írja a zuglói lakosoknak napi egymillió forint veszteséget okozó szerződésekről, hogy a felmondásuk „súlyos, kirívó nagyságrendű kártalanítási és kártérítési kötelezettséget” jelent, sőt közbeszerzési bírság megfizetését is eredményezheti. A dokumentum a képviselők felelősségére is kitér, azt állítja, hogy a határozatot megszavazók személyes anyagi felelőssége is fennállhat, amikor jogszabálysértő döntés következményeként az önkormányzat vagyonában csökkenés áll be.

A jegyzői jelentés elképesztő „csemegéje” azonban csak most következik. Ebből az derül ki, hogy Karácsony Gergely kabinetje olyan előnytelen szerződést készített elő, amelynek felmondása szintén a zuglói polgárokat rövidítheti meg. Azt írja ugyanis Papp Imre, hogy több parkolás-üzemeltetési szerződés esetében az önkormányzat kizárta a felmondás lehetőségét, így arra az önkormányzatnak lehetősége sincs. Ennek alapján a jegyző azt javasolja a képviselő testületnek, hogy a május 13-i, Zuglónak két év alatt egymilliárd forint veszteséget okozó szerződések felmondásáról szóló határozatát vonja vissza.

A Fidesz zuglói választókerületi elnöke pénteki sajtótájékoztatóján arra szólította fel Karácsony Gergelyt, hogy ne keressen további kifogásokat a zuglói parkolási szerződések felmondására, hanem hajtsa végre az önkormányzat döntését. Jelen Tamás kifejtette, hétfő óta egyre nagyobb a káosz a zuglói parkolásban, amiből látható, hogy Karácsony alkalmatlan a kerület vezetésére. Hangsúlyozta, ahelyett, hogy a polgármester végrehajtotta volna az önkormányzat döntését és felmondta volna a parkolási szerződéseket, illetve ingyenessé tette volna a parkolást a zuglóiaknak, „tovább megy az időhúzás”.

A jegyző törvényességi vétója kapcsán megjegyezte, arra is választ várnak Karácsonytól, hogy ő kérte-e jegyzőjét a parkolási szerződések felmondásának akadályoztatására, és az ingyenes parkolás bevezetésének elodázására. Hozzátette, minden egyes nap újabb egy-egy millió forint rakódik az eddigi, milliárdos nagyságrendű veszteséghez.