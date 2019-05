Puzsér: Aligha vagyok politikus

– A „politikai köztudatba” a Sétáló Budapest programjával került be, ezzel párhuzamosan jelentette be ugyanis, hogy indul a főpolgármesteri székért. Mi az elképzelés alapvetése?



– Számos, tőlünk nyugatra fekvő európai nagyvárosban jártam, és azt tapasztaltam, hogy azok az ott élőkre lettek tervezve, az ő igényeiket és léptéküket vették figyelembe a közterek megszerkesztésekor. Jó példa erre Sevilla vagy Koppenhága. Ezzel szemben Budapest hetvenes évekbeli normák szerint működik, és nem az itt élők igényeire szabott, hanem az agglomerációból naponta ingázó autósokéra. A főváros élhetetlen: alkalmatlan arra, hogy komfortosan létezzünk benne. Csökken a zöldterület, autóból pedig egyre több van. Évente huszonötezer gépjármű csatlakozik a budapesti forgalomhoz – ezen az úton a főváros nem mehet tovább, mert elfogy a tér, és elfogy a levegő, amely már most belégzésre alkalmatlan. Ezt a várost újra kell tervezni autóról emberre. Hogy csak egy példát említsek: rossz vicc, hogy a Lánchídon autók közlekednek, nagyjából olyan, mintha Prágában a Károly hídon járhatna a gépjárműforgalom.



– Valóban rengeteg az autó Budapesten, aminek többek közt légszennyezettség-növekedés a következménye. Tehát az elképzelése akár helytálló is lehet. De egy olyan városban, ahol több mint másfél millióan élnek, ahová éves szinten turisták milliói látogatnak el, ahol az ország GDP-jének negyven százalékát termelik meg, valóban annyival meg lehet oldani egy komplex problémát, hogy sétálóövezetet alakít ki a belvárosban?



– Jelezném, hogy nem a budapestiek vannak a GDP-ért, hanem a GDP van a budapestiekért, ne tévesszük össze a célt és az eszközt! A sétálóövezet önmagában nyilván nem elég ahhoz, hogy belélegezhető legyen a levegő, egyéb intézkedésekre is szükség van, leginkább behajtási díjra. Vannak ugyanakkor olyan tényezők, amelyek alakítása nem állami akarat függvénye. Például, hogy az emberek vidékről Budapest felé áramlanak. Egy ilyen folyamatot nem lehet csak úgy visszafordítani. Legfeljebb Orbán Viktor gondolja, hogy minden a bölcs vezető akaratán múlik, például csak egy jó kis állami program kell, és az anyák újra szülni fognak.



– Motiválni igenis lehet az embereket. A vidéki kisvárosok csökkenő lélekszámának egyik oka, hogy az emberek nem ugyanolyan feltételek mellett tudnak élni például Mátészalkán, mint Budapesten. Így ha ezeken a körülményeken alakít az állam, lassan, de változtat az aránytalanságon is.



– Amikor viszont megpályázom a budapesti főpolgármesteri széket, nem ígérhetek Mátészalkának nagyobb vonzerőt, hogy Budapestet tehermentesítsem.



– Ellenben az, hogy Budapesten sok az autó, egy sor olyan folyamatnak a következménye, amiket pusztán a parkosítással nem lehet megfordítani.



– Nekem egy víziót kell adnom a budapestieknek, erre törekszem. Az, hogy a főváros egy vízfej, olyan történelmi adottság, amely az Osztrák–Magyar Monarchiáig nyúlik vissza. Csakhogy ez lehetőség is. Budapest és környéke az ország legdinamikusabb és legszabadelvűbb régiója, egy minden szempontból vonzó főváros pedig az országnak is jót tesz. Beszédes, ahogy a mindenkori városvezetés Budapestről gondolkodik. Tarlós István problémamegoldónak nevezi magát, ami igaz is rá. Csakhogy így nem a gazdája, hanem a gondnoka a fővárosnak, a különbség pedig óriási. Amit elvégez, az természetesen fontos egy nagyvárosnak, ez azonban egy önkormányzati pozícióban lévő városmenedzser feladata volna.



– Azt mondja, nincs víziója a városvezetésnek. De, ha mondjuk, átsétálnánk Budapesten húsz évvel ezelőtt, majd ugyanott ma is, nem látna különbséget?



– Dehogynem, természetesen látnék sok pozitív változást és sok negatívat is.



– Amikor a politikai színtérre lépett, arra számított, ami most történik ön körül?



– Nem. Töredék ekkora nyilvánosságra sem számítottam.



– Kezdettől fogva komolyan gondolta, hogy elindul a főpolgármesteri székért? Vagy „csak” egy gegnek indult, mint a Kétfarkú Kutya Párt annak idején?



– Többnek gondolom gegnél azt, amit a „kétfarkú kutyák” előadnak.



– Amikor az ember csak annyit látott belőlük, hogy Mogács Dániel bement Kálmán Olgához az ATV-be, és szétbombázta az adást, akkor inkább nevetett rajta, mint hogy komolyan vegye őket.



– Igen. Csakhogy a Fidesz annyira kiüresítette a parlamentarizmust, és eljelentéktelenítette a pártpolitikát, hogy ha ebben

a helyzetben bárki komoly pofával politizálni próbál, az Kövér László hitvány színjátékában kollaborál. Inkább az a vicc, amit az MSZP meg a DK előad, nem a „kutyák” produkciója. Elmondják mindenhol, hogy diktatúra van, majd bemennek a parlamentbe, felveszik a fizetésüket, és a felszólalásukban megint elmondják, hogy diktatúra van, aztán elmennek az ATV-be, és ott újra interjút adnak arról, hogy diktatúra van. Könyörgöm, ha tényleg az lenne, ők ezt sehol nem mondhatnák el. Magyarországon nyilvánvalóan nincs diktatúra, de demokrácia sincs. A kettő között valami: félalkotmányos autokrácia, posztkádári államfeudalizmus.



– Azt mondja, a Fidesz miatt van színjáték a parlamentben. Aztán kifejti, hogy amit a DK és az MSZP csinál, egy vicc. Akkor most kik miatt üresedett ki a közélet?



– Nyilván Gyurcsány és az MSZP okozta a 2010-es kétharmadot a Fidesznek, de nehogy már Magyarország jelenlegi politikai berendezkedéséért az ellenzék legyen a felelős. Ezt itt Orbán Viktor rakta össze. Persze tagadhatatlan, hogy a 2010-es fülkeforradalom és a 2010-esre torzult Orbán Viktor a harminc év politikai elitjének műve. Úgy a Fideszé, mint az MSZP-é és a DK-é. A 2010-ben parlamentbe jutott LMP és Jobbik viszont mennyiben is felelős a Fidesz kétharmadáért? Ezeket a pártokat 2006 ősze szervezte meg.



– A Jobbik és az LMP sem tudott az elmúlt kilenc évben felmutatni a kormányzópártokkal szemben olyan alternatívát, amire érdemes lenne átszavazni. A számok legalábbis erről tanúskodnak.



– Nem kéne ide semmilyen alternatíva, ha a kormány hajlandó volna elfogadható elvek szerint valamerre vezetni az országot.



– Ennyire kínságos lenne önnek a Fidesz–KDNP kormányzása?



– Ez a kormány minden gesztusával a társadalmi feszültséget korbácsolja, nem akar megbékélést. Azt hiszem, Orbán Viktor alkatilag képtelen a konszolidációra, Magyarországot a huszadik században akarja tartani, ami egyrészt azért probléma, mert a huszadik századot egyszer is elég rossz volt átélni, nem kívánkozunk a nosztalgiavasútra, másrészt mert már bőven a huszonegyedik században gázolunk, és rengeteg friss kihívással szembesülünk. Csakhogy a Fidesz a múlt század sérelmeire építi a hatalmát. Gyurcsány és Orbán 2010-ben buktatták meg közösen

a harmadik Magyar Köztársaságot, aki ez előtt a dátum előtt a magyar politikában részt vett, az legyen szíves azonnal eltakarodni!

A Fidesz és a KDNP mellett ez Gyurcsányra és a szocialistákra is vonatkozik. Ők a jelenlegi helyzet felelősei. A 2010 előtti húsz év egy kiválasztóshow volt: a baloldal Gyurcsányt, a jobboldal Orbánt állította ki erre, és Orbán nyert. A döntő különbség köztük viszont az, hogy Orbán valahogy képes azt mondani: „Árpád, ezt nem tudom. Kérlek, segíts!” Gyurcsány ilyesmit soha nem tudna kimondani, mert neki mindenkinél mindent jobban kell tudnia, ez a szerepe, amit ma már Magyarország legjobban szervezett szektája el is vár tőle. De ő mindig is ilyen volt. Vajon hányan mondták neki 2006-ban, hogy „Ferikém, most hátra kell lépni egyet”? Az ország legfőbb problémája ma az, hogy Orbán Viktor hiába kormányzóképesebb vezető Gyurcsánynál, ha egyáltalán nincs semmi terve magával a kormányzásával: ő nem Magyarországot, hanem a közvélemény-kutatásokat akarja vezetni. Legfeljebb arra figyel, hogy az összeszerelő-üzem ránk ne dőljön.



– Ha már említette a kutatásokat, a Medián kihozta, hogy ma ön a legnépszerűtlenebb politikus. Foglalkozik ezekkel

a felmérésekkel?



– Nem.



– Úgy tűnik, mintha úgy szeretne a politikai színtéren pozíciót szerezni, hogy nem akar politizálni.



– Jól látja, mindössze egy kis kiigazítással élek: nem akarok pozíciót szerezni, viszont készen állok rá és az ezzel járó felelősségre, ha a budapestiek így döntenek. Politizálni valóban nem akarok. Ez a fogalom eredetileg

a közös ügyeink intézését jelentette, csakhogy maga a politika s annak művelője, a politikus kapott egy pejoratív konnotációt az elmúlt évtizedekben. Ezek a fogalmak ma azt jelentik, hogy uszítani, ígérgetni, hergelni, holdudvart tenyészteni, médiát háziasítani, a politikai ellenfelet a magyarságból vagy Európából kirekeszteni, hazudni, főkönyvet hamisítani, offshore-ban gazdagodni, haveri cégeket megrendelésekhez juttatni, visszaosztott pénzből terepjárót venni, választókat átverni. Ezeket mind nem teszem, aligha vagyok tehát politikus. Ha ilyen irányba változnék, az a kárhozat útja volna. Azért fogtam bele ebbe, hogy kulturális precedensek tömegét gyártsam le. Azt tapasztaltam a kulturális életben és a médiatérben, hogy a hazugságot igenis meg lehet hekkelni az igazsággal. A politikai térben ugyan miért ne lehetne végrehajtani ugyanezt a műveletet?



– Karácsony Gergellyel korábban együtt jelentették be az ellenzéki előválasztást, illetve azt, hogy amelyikük veszít, visszalép a nyertes javára. Még áll az alku?



– Maradjunk abban, hogy visszalép, és pont. Az, hogy a „másik javára”, még további alku kérdése.



– Csakhogy azóta Karácsony már bejelentette a kerületi polgármesterjelölteket is, úgy, hogy a listán sem LMP-s, sem jobbikos politikus nem szerepel. Így is tartható a megállapodás?



– Ha ő visszatér a korrekt egyezség ösvényére, igen. Azért, mert Karácsony Gergely n+1-edszer hazudott, én ugyanúgy fenntartom a megegyezés szándékát. Ennek az embernek az egész pályafutása hazugságok összefüggő sorozata. Karácsony Gergely politikai pályáját hátba döfött és kivérzett politikusok holttestei szegélyezik. Amerre jár, minden sarkon hagy egy politikai hullát maga mögött, akit saját kezűleg döfött hátba. Olyasmiket ígér nap mint nap, ami a politikai analfabetizmus szintjén is röhej. Azért, mert előadta az ötvenezredik hazugságát, mondjam neki azt, hogy ki van zárva az előválasztás? Mert 49 999-szer hazudni az rendben van, de most az ötvenezredik már nem oké? Tudjuk, hogy hazudik, ez Karácsony Gergellyel ugyanúgy együtt jár, mint a fémkeretes szemüvege. Abban a pillanatban, hogy a hazugságai lejártak, és a gramofon ledobja a tűt, várjuk vissza a tárgyalóasztalhoz.



– Közben az LMP-vel és a Jobbikkal karöltve közzétettek egy listát, amelyben kissé személyeskedő stílusban fejtegetik, melyik baloldali jelölt miért alkalmatlan polgármesternek. Nem gondolja, hogy emiatt megsértődtek?



– Megsértődtek? Vonakodnak? Jaj, de megijedtem! Ezek csak ócska pózok, amelyekkel jobb tárgyalási pozíciókat akarnak kikönyökölni. Ez a lista semmilyen gátja nem lesz a megállapodásnak. Nem fogok meghatódni a sértődésüktől meg a hisztijeiktől, felőlem újra elmehetnek az MTVA-székházba fetrengeni, az sem fog érdekelni. A DK és az MSZP sértődik meg a patkányozásával meg az őrjöngő hisztirohamaival? Gyurcsányék sértődnek meg, mert leírom, hogy Gy. Németh Erzsébet alkalmatlan arra, hogy kerületet vezessen? Hét jelöltre mondtuk, hogy alkalmatlan, ötre, hogy emberileg alkalmas, de szakmailag kétséges, a további kilencet alkalmasnak tartjuk. Róluk miért nincs szó?



– És a baloldal belemegy abba, hogy csak egyharmadrészt kapjon a tortából?



– Ez elvi kérdés, tanuljanak meg korrektül osztozkodni! Addig nincs előválasztás. Valamiért a szocialisták nem értik, hogy a 27–3 nem fair arány! Hozzászoktak, hogy ők diktálnak, és ha valaki nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek, akkor hiszti van meg sértődés. Ez itt most nem működik.



– Térjünk át a Jobbikra, amely mint támogató párt, ön mögött áll! Azt mondta, reméli, hogy a párt mára teljesen elhagyta radikális irányvonalát. Továbbra is bízik ebben?



– Igen. A Jobbik változik: be akarja tölteni azt a helyet a jobbközépen, amit a Fidesz üresen hagyott. Ezt én teljes erőből támogatom. Vagy vissza kéne rugdosnom őket a karanténba? A Jobbik ma már nem fasiszta párt.



– Nyilván látta Ander Balázs jobbikos képviselő lakossági felhívását, amelyen agresszív stílusban hergeli a helyieket, hogy menjenek el a Jobbik gyűlésére. Biztos benne, hogy őszintén centrista lett a Jobbik?



– Ahogy emlékszem, elég karizmatikus fellépés volt, és egyetlen hazug vagy uszító szó sem hangzott el. Nem rettenek meg egy tökös fellépés láttán, ha az elhangzó szöveg ellen nincs kifogásom. Tény, hogy a Lonsdale mindig is skinheadviselet volt, ennyi nosztalgia viszont talán még belefér a produkcióba. De, ha a nemzeti együttműködés rendszerének valóban ilyen őszinte az aggodalma a nemzeti radikalizmus kapcsán, akkor javaslom, hogy a saját portáján nézzen körül. Egyébként állítom, hogy ma már nem is a Jobbik, hanem a Fidesz a nemzeti radikális párt.



– Tételezzük fel, hogy megnyeri az előválasztást, majd legyőzi Tarlós Istvánt. Hogyan akar érvényt szerezni ötletei megvalósításának egy olyan közgyűlésben, ahol legalább fele arányban fideszes polgármesterek ülnek, illetve regnálása alatt minimum szűk három évig még a Fidesz–KDNP kormányoz?



– Az a célom, hogy a baloldalt megtanítsam osztozkodni, ez pedig többek közt azt szolgálja, hogy egy esetleges győzelem után biztos bázisom legyen a közgyűlésben. Többségre van szükségem, amihez kell a Jobbik és az LMP sikeres részvétele az őszi választáson. A Fidesz kormányzása kapcsán pedig újra meg újra elhangzik a rettenetes érvelés –többek közt Tarlós szájából –, hogy Magyarországon őrültség nem fideszes polgármestert választani, mert akkor a kormány elzárja a pénzcsapot, és az önkormányzatnak nem lesz költségvetése arra, hogy fejlődjön. Ez a jobbágyi mentalitás tűzzel-vassal irtja az autonómiát a Kárpát-medencében. Ez a működés számolta fel az önkormányzatiságot Budapesten. Itt az idő, hogy helyreállítsuk. Ugyanakkor nem ígérünk többet, mint amire jogunk és pénzünk lesz.