Ősi magyar falusi lekvárok elveszett receptjei

Az asszonyok szájhagyomány útján örökítették tovább a családi recepteket, gyakran évszázadokon át. Ma ezek közül sok elfelejtődött vagy épp csak töredékesen maradt fenn. Ebben a cikkben felidézzük néhány legendás falusi lekvár történetét és rekonstruált receptjét, amik a magyar paraszti világ igazi kincsei voltak.

Az ősi lekvárreceptek nemcsak ízeket, hanem történeteket is őriznek

1. Csipkelekvár – A vidéki „C-vitaminkapszula”

A csipkebogyó lekvár (vagy hecsedli) készítése rendkívül időigényes volt, mégis sok család foglalkozott vele, főleg az Alföldön és a Dunántúlon. A bogyókat első fagy után szedték, majd hosszasan főzték, áttörték és újra sűrítették.

Titkos falusi trükk: A magok eltávolításához nemcsak szitát, hanem szalmából készült durva szövőlapot is használtak, hogy ne maradjon szúrós szőr a lekvárban.

Rekonstrukció recept:

2 kg fagy után szedett csipkebogyó

víz, hogy épp ellepje

50 dkg cukor (ízlés szerint változhat)

pár csepp citromlé

2. Zölddió-lekvár – A nagygazdák különlegessége

A zöld, éretlen dióból főzött lekvár igazi kuriózum volt, amit csak kevesen ismertek. A diót még puha, tejfehér belső állapotában szedték (május vége – június eleje), majd többszöri áztatással és főzéssel tették ehetővé.

Érdekesség: A diót sokszor meszes vízben áztatták, hogy ne feketedjen meg ma már ritkán alkalmazott, de természetes tartósító módszer.

Rekonstrukció recept:

1 kg zöld dió (megtisztítva)

60 dkg cukor

1 rúd fahéj, pár szem szegfűszeg

citromkarikák, 1-2 evőkanál citromlé

3. Cukor nélküli szilvalekvár – A „szilvalaska” titka

A szatmári falvakban a szilvalekvárt hatalmas rézüstökben főzték cukor nélkül, órákon, néha napokon át, míg fekete, sűrű, szinte vágható állagúvá vált.

Ősi módszer: Az üstben fakanállal kavarták megállás nélkül, „ne kapjon oda”, és gyakran egy kőház árnyékában tárolták később, ahol nyáron sem volt meleg.

Rekonstrukció recept (kisebb mennyiségre):

3 kg ringló vagy besztercei szilva (jól érett)

1 csipet só

Semmi más! Csak lassú, órákig tartó főzés, amíg teljesen be nem sűrűsödik.

4. Töklekvár – Az elfeledett alföldi különlegesség

A sárga tökből főzött lekvárt ma már alig ismeri valaki. Almával, citrommal és vaníliával főzték össze, néha még diót is adtak hozzá.

Falusi szokás: Szent Mihály napjára főzték és karácsonykor ették diós kaláccsal vagy gombóccal.

Rekonstrukció recept:

1 kg reszelt főzőtök

2 savanykás alma

1 vaníliarúd vagy vaníliás cukor

40 dkg cukor

1 citrom leve és héja

5. Borlekvár – „Italból édesség”

Bár nem kizárólagosan magyar, mégis több borvidéken főztek boralapú lekvárokat, különösen Tokaj környékén. A lekvárhoz bort sűrítettek be, majd gyümölcsöt adtak hozzá gyakran szőlőt vagy körtét.

Ritka falusi titok: Régen a templomi borkóstolók után maradt borokat is felhasználták ilyen célra.

Rekonstrukció recept:

5 dl jó minőségű édes bor (pl. tokaji)

50 dkg szőlő vagy körte

30 dkg cukor

fahéj, szegfűszeg

Miért tűntek el ezek a lekvárok?

Időigényesek : Sok közülük napokat igényelt.

: Sok közülük napokat igényelt. Nem volt írásos recept : A szájhagyomány megszakadt.

: A szájhagyomány megszakadt. Ízlésváltozás : A modern, cukros, homogén lekvárok kiszorították az eredeti, „rusztikusabb” változatokat.

: A modern, cukros, homogén lekvárok kiszorították az eredeti, „rusztikusabb” változatokat. Hozzáférhetetlenség: Bizonyos alapanyagokat ma már nehéz beszerezni (pl. zöld dió, házi szilva).

Az ősi lekvárreceptek nemcsak ízeket, hanem történeteket is őriznek évszázadokon átívelő tudást, türelmet és azt az egyszerű, de mély kapcsolatot, amit a természet és az ember között egykor éreztek. Ezek a lekvárok újraéleszthetők csak egy kis időre, kíváncsiságra és szeretetre van szükség hozzá.