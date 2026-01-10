Nem, nem a migránsok voltak. Ők az igazhitűek több napos álmát aludták a jól sikerült szilveszteri, új évi buli után, amikor szombatra virradóra 50 000 berlini háztartásban aludt ki varázsütésre a villany. Egész pontosan a hajnali derengésben, amikor az ember még álmosan a villanykapcsolóhoz nyúl, nyomja a gombot és nem történik semmi. Kikászálódik az ágyból, próbálkozik másutt, de se kép, se hang. Nem szól a rádió, hiába kapcsolgatja a tévét, és a lemerült telefonjával megkérdezni sem tudja, mi történt. Keresi a neten, de szép lassan a számítógépe is lemerül. Néz ki az ablakon, tök sötét van odakünn is, csak a szakadó hó világít. Ez az év is jól kezdődik!

Mire magához tér az ember, észleli, hogy hűl a lakás. Zuhany alá állna, de csak hideg víz jön a csapból. Kávét nem tud főzni a modern kis kapszulás szerkentyűjén, ezért felöltözik, lemenne a sarki kávézóba megtudakolni, mi a fene van itt. Történetesen a tizedik emeleten lakik, a lift nem jár. Lebotorkál a sötét lépcsőházban, nyomja a gombot, de az elektromos kapuzár nem működik. Kész szerencse, hogy régi kulcsai ott zörögnek a tavalyi kabát zsebében, így ki tudja nyitni a kaput. A kávézó technikai okok miatt zárva (ott sincs áram), de az utcán sok a mentőmellényes segítő. Tőlük tudja meg emberünk, hogy az áramszünet nem csak őt, hanem az egész délnyugati városrészt érinti, Lichtenfeldetől Zehlendorfon át a Wannseeig. Nem jár az S-bahn, U-bahn, nincs közvilágítás, nem működnek a közlekedési jelzőlámpák, nem nyitottak ki a boltok, csak a mentősök, tűzoltók és rendőrök, na meg az önkéntesek sürögnek-forognak a szakadó hóesésben. Emberünk beáll az önkéntesek közé. Ilyen is régen volt.

Kiderül, kevés az aggregátor. A THW (technikai segélyszervezet) több mint 1700 áramfejlesztőt szállított 2022 óta Ukrajnába, hogy ott a bombázások miatt kimaradó áramszolgáltatást biztosítsa. Emellett Németország kiterjedt fűtési infrastruktúrát is vitt Ukrajnába, olajfűtő berendezéseket, téli sátrakat, áram nélkül működő sátras kályhákat, hogy a távfűtés kiesése esetén ideiglenes szállásokat és épületeket fűthessenek. Az ukrán villamosenergia-hálózat javításához a berlini hálózatüzemeltető, a Stromnetz Berlin összesen 71 teljesen felújított transzformátort, akkumulátoros tárolókat és fotovoltaikus akkumulátorrendszereket is adományozott. Ha igaz, eddig 300 millió euró értékben.

Most mindez hiányzik Berlinből. Egy szakportál magyarázata ehhez, mint a jereváni rádióban. Tényleg szállítottak, tényleg ennyit (letagadhatatlan belügyminisztériumi adat), de nem a THW készleteiből. És ezek a generátorok nem hiányoznak Berlinből, mert 1700 áramfejlesztő 50 000 érintett háztartás viszonylatában bagatell. Inkább hurcolják az öregotthonokból az öregeket az áramfejlesztővel és tábori ágyakkal felszerelt zsúfolt tornatermekbe. A nagyothalló készüléket sem lehet tölteni, ezért az öregek nem is értik, mi a helyzet. Azt hiszik, háború van, bombatámadás, itt vannak az oroszok vagy az angolok, ezért a rendkívüli helyzet. Közben kint szakad a hó, és farkasordító hideg van.

A tévéstáb kimegy egy régi nagy öreg otthonába, rajta nem fogott ki az idő. A pincében kis saját eszkábálású régi generátor porosodik, újra üzembe helyezte, neki még van elemes rádiója, elem is tartalékban otthon. Bekapcsolja, szól a zene, petróleumfőzőn rotyog az ebéd. Talán dinamós biciklije is van, csak tekerni kell, és ég a lámpa, mint Kusturicánál az Undergroundban, szükség esetén talán még egy szülést is le tudna vezetni.

A második világháború óta nem volt ilyen méretű és ennyire hosszú ideig tartó áramkimaradás Németországban. Egy elektromos kábelhíd gyulladt ki, jobban mondva felgyújtották. Tervszerűen, előre megfontolt szándékkal. Egy Vulkán nevű baloldali klímaaktivista csoport vállalta magára a tett elkövetését. A Vulkán előszeretettel követ el szabotázsakciókat az energia-, vasút- és informatikai infrastruktúra ellen, hogy felhívja a figyelmet az emberiség környezet ellen elkövetett bűncselekményeire, jelen esetben a mértéktelen áramfogyasztásra. Hogy közben emberek életét veszélyeztetik, és hónapokra való klímalábnyomot produkálnak az akcióval, nem számít. Fő a figyelemfelkeltés, bűntudatébresztés etc.

„Az energiamohóság kiégeti, megerőszakolja, szétzúzza a földünket. A fosszilis erőműveket gyerekjáték kiiktatni a rendszerből, csak bátorság kérdése. Mi tudjuk, mit kell tenni. Ma éjjel sikeres szabotázsakciót hajtottunk végre a Berlin-Lichtenfelde gázerőmű ellen. Az áramkimaradás a jómódú városrészek lakosait érinti, de az akció célja nem ez, hanem a fosszilis energia elleni fellépés volt” – jelentette be a Vulkán a közösségi portálokon. Ezt a klímavédő csoportot 2011-ben alapították, és régóta a hatóságok látókörében van. Már átminősítették szélsőbaloldalinak, a Tesla-gyár ellen elkövetett legutóbbi gyújtogatás után, de fellépés nincs ellenük. Németországban az igazi veszélyt a „szélsőjobb” jelenti, bár ők ilyen terrorakciókat soha nem hajtanak végre.

Ezért hajlik is a politika, hogy elvitassa a Vulkán büszkén felvállalt terrorakcióját. Roderich Kiesewetter, bundestagi CDU-képviselője azt találta nyilatkozni, hogy a német infrastruktúra elleni orosz terrortámadás történt. Kiesewetter mondatait jól megalapozza az orosz támadástól való félelem. A támadást egyelőre az ukránok hősiessége távol tartja Németországtól, de ki tudja meddig, ha nem kapnak pénzt a háborúhoz. Sokan attól tartanak, hogy ha Ukrajna elesik, az oroszok következő célpontja Berlin lesz. Az orosz-fóbia a második világháborús katasztrófa óta érthető módon beépült a németek tudatalattijába.

A szalagcímek már hozták is a feltételezett orosz támadás hírét, de hamar lelombozta őket a Vulkán legújabb, január 6-i közleménye: „A kerengő hírek, hogy az akciót egy külföldi állam megbízásából hajtottuk végre, nem több, mint kísérlet a politika tehetetlenségének elfedésére.”

Közben lassan mindenütt helyreáll az áramszolgáltatás, az emberek már saját kuckóikban melegednek, lemossák magukról az ötnapos koszt, kortyolgatják a saját kávét és talán elgondolkodnak kiszolgáltatottságukon. Ha nincs áram, nincs semmi. És bizony az áramot szolgáltató összes atomerőművet a zöldek nyomására mind leszerelték, ha nem süt a nap, nem termelnek áramot a napkollektorok, ha nem fúj a szél, a szélerőművek sem. Az ostoba zöldpolitika folyamatosan megbosszulja magát. Mi lesz itt dróntámadások esetén?

A rendőrség nyomoz, a városvezetés saját tehetetlenségét látva talán lemond. A tűzoltók talán végre hazamehetnek aludni. És talán Merz kancellár is előbújik nyugati luxusodújából, és értékeli majd a helyzetet. Mert az öt nap alatt egy szava nem volt a népéhez. A németekhez, akiket saját crédója szerint az országgal együtt újra naggyá szeretne tenni. De ha egy hazai terrorakcióval sem tud mit kezdeni, mi várható tőle?