Van itt egy huszonéves, úgynevezett világsztár, Chappell Roan, az Egyesült Államok-béli táncdalénekes. A magyar közönség is ismerheti, hiszen a 2025-ös Sziget Fesztiválon – legalábbis a lelkendező tudósítások szerint – akkora sikert aratott előadásával, hogy abba még a távoli Moszkva és a még távolabbi Washington is beleremegett. Meg még nyilván, hogy csak egy nyugat-európai várost mondjunk, Párizs is. A civilben leginkább leszbikusságáról híres hölgy szívesen osztja az észt a tőle látszólag távol eső szakterületeken is. Ez egyáltalán nem szokatlan, mostanában nem is számít igazán jó celebnek az, aki nem beszél bele mindenbe. Legkönnyebben úgy válhatnak a híresebbnél is még híresebbé, ha az emberek többségét állítólag leginkább foglalkoztató politikai terepre ugranak. Azt most hagyjuk, hogy a valóságban, hiába próbálnak mást ránk erőszakolni az álvalóságok, igen kevesen vannak azok, akiket az egészségesnél nagyobb mértékben foglalkoztat a politika.

Visszakanyarodva a másságbajnok énekesnőhöz, ő egy szomorú eset kapcsán integette bele magát a nagyvilág figyelmének központjába. Eltávolíttatta a Brigitte Bardot előtt tisztelgő Instagram-posztját közvetlenül a francia világsztár halála után. Cappell Roan hirtelen ráébredt arra – ő ezt úgy fogalmazta, hogy szembesült azzal a felháborító ténnyel –, hogy Brigitte Bardot-nak szélsőjobboldali nézetei és még botrányos kijelentései is vannak, amivel ő nem tud közösséget vállalni. Még egy részvétteli mondatban sem. Ami egyébként a következőképpen szerepelt, mielőtt az amerikai ikonnő kitöröltette volna: „Nyugodj békében, Bardot asszony. Ő volt az inspirációm a Red Wine Supernovához”. Ez egy dal, ami a Brigitte Bardot elindította szexuális-kulturális forradalomra utal. Chappell kisasszony világképével nem is ez az összeegyeztethetetlen, hanem az a liberális körökben tűrhetetlen világkép és magatartás, amit Brigitte Bardot képviselt. Az elméletileg minden ember javát szolgáló, harsányan humanista, egyenlőségpárti, minden porcikájában jogállami és demokratikus illetők nem tűrhetik Bardot nyíltan vállalt, szerintük jobboldali nézeteit. Ami persze nem is lehetne más, mint szélsőjobboldali. Ráadásul Bardot nem rejtette véka alá, hogy szimpatizál a liberális körökben patás ördögnek tartott Le Pennel. Az amerikai, önképe szerint egyáltalán nem kirekesztő Chappel művésznő, részvétmondata visszavonását részleteiben is megmagyarázza. Bardot rasszista, homofób, iszlamofób kijelentéseket tett. Ráadásul bírálta a muszlim közösségek szokásait, sőt, többször nemtetszésének adott hangot a normálistól eltérő nemi identitásúak, az ő szóhasználatukkal a melegeket és a metoo mozgalmat illetően.

A hírek szerint Chappel Roan most szerzett tudomást francia ideálja nézeteiről. A nagy liberális befogadáspártiság nem engedi meg, hogy a Bardot-féle gondolatokkal ez az ifjú világhíresség a maga énekszámaival bármiféle közösséget vállaljon. Így tehát a következőket írta: „Atyaég, fogalmam sem volt arról a rengeteg őrült dologról, amit Bardot képviselt. Természetesen nem támogatom… és most nagyon csalódott vagyok, hogy megtudtam.”

Ezért tehát részvétnyilvánítását visszavonta. Chappel nem kívánja, hogy Brigitte Bardot békében nyugodjon. Tragikomikus, mintha bármit is jelentene és jelenthetne egy efféle beteg lelkű akció, a közelmúlt egyik legnagyobb francia színésznőjének elvesztésekor.

Amúgy meg a szomorú eset annak is egy fontos példája, hogy liberálisék soha nem tudnak békében élni. Nemhogy meghalni.