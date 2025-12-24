Ha Európa szégyelli a történelmét és hagyományait, akkor megszűnik létezni, nincs többé jövője. Ezért aztán bátran és mindenáron ellene kell állnunk annak a baloldali törekvésnek, amely meg akarja változtatni keresztény hitünk és ünnepeink tartalmát, vagy újra akarja értelmezni, csak azért, hogy Istenről alkotott képünk és hozzá kapcsolódó vallásgyakorlatunk megfeleljen a jelenkor általuk képviselt torz woke ideológiának.

Friss hír, hogy az olaszoknál az adventi időszakban egymás után robbantak ki a botrányok, amiért több iskolában is törölték a karácsonyra és a keresztény hagyományokra utaló kifejezéseket az ünnepi előadás szövegéből. Több olasz óvodában azt az utasítást adták ki, hogy olyan karácsonyi dalokat válasszanak a pedagógusok, melyek nem tartalmaznak utalásokat a keresztény hagyományokra, a betlehemre vagy Jézus születésére. Lombardia tartomány Brianza településén például a pedagógusok közölték a szülőkkel, hogy nem lesznek vallási tartalmú dalok a gyerekek karácsonyi előadásában. Genovában a baloldali polgármester úgy döntött, hogy betlehem helyett Télapó-falut állítanak fel az önkormányzati hivatal udvarában. Sorolni lehetne a hasonló példákat a Lajtától nyugatra eső országokból. Feltehetjük a költői kérdést, hogyan lehet keresztény vonatkozások nélkül a karácsonyt megünnepelni?

Európa nyugati fele már évekkel ezelőtt lemondott a karácsony ünnepi hangulatáról és ezzel együtt annak valódi tartalmáról. Ennek legfőbb oka a liberálisok abszurditássá fokozódott fékevesztett harca a szabadságjogok abszolutizálásáért, amellyel korlátozni, sőt megváltoztatni akarják hitünket. Miközben részükről megengedett az egyneműek közötti házasságkötés, a marihuána szabad fogyasztását szintén támogatják, a karácsonyfa és a betlehemi jászol közterületi jelenléte sokkal nagyobb veszélyt jelent a szemükben az általuk összefércelt új értékrendre, mint az imént említett deviáns magatartásformák. Nem kétséges, keresztény hitünk és ünnepeink veszélyben forognak. Meggyőződésem, hogy amennyiben ez a tendencia nyugaton folytatódik, akkor rövidesen a karácsonyról vagy akár a húsvétról is csupán régi könyvekből, filmekből és visszaemlékezésekből értesülhetnek majd a fiatalok, esetleg még azoktól, akik éltek a valódi ünnepek korszakában. Amit a bolsevikoknak nem sikerült elérniük a kommunizmus ideje alatt, azt most a brüsszeli szellemi törpék megvalósítanák. Lenin és Sztálin, Kádárral karöltve elégedetten dörzsölheti a tenyerét.

A liberálisok ez irányú szándékának megvalósításához még kapóra is jön a szűnni nem akaró muszlim bevándorlás. Az Európába érkezett muzulmánok abszolút intoleránsak. Nem akarnak látni olyan szimbólumokat, amelyeket tilt vagy elítél a vallásuk. Sőt, agresszívan követelik, hogy az európaiak tiszteljék az ő vallásukat. Így aztán nem csoda, hogy az elmúlt esztendőkben megtörténhettek a következő döbbenetes események. Az egyik dániai városkában például annak muzulmán közössége sikeresen tiltakozott az ellen, hogy a főtéren karácsonyfát állítsanak. Aztán Brüsszelben botrány robbant ki az ünnep fő jelképe, a karácsonyfa felállítása körül. Advent időszakában, Dortmundban a német nagyváros lakói döbbenten vették tudomásul, hogy az egyik áruházlánc úgy döntött, megszünteti a karácsonyi dekorációk árusítását, mert muszlim üzletté válik. Ilyen és ehhez hasonló esetek tarkítják évente a karácsonyi ünnepkör időszakát Nyugat-Európa szerte. Egyébként érdemes megfigyelni azt az igyekezetet is, ahogyan a liberális média az állandóan változó körülményekhez akarja igazítani hitünk és ünnepeink tartalmát, amelynek végső célja annak felhígítása és a megalkuvásra kényszerítés.

Azonban tagadhatatlan, hogy az európai modernitás keresztény gyökerekből született. Viszont mai életstílusát tekintve nihilista, erkölcse dekadens. Európa az 1968-as tekintélytabuk elleni lázadások hatására megszülte hűtlen gyermekét, a saját kontinensét elpusztítani képes ideológiát, az európai típusú neoliberalizmust. A liberalizmust megtestesítők, a radikális szekularizációt hirdetők nem titkolt célja elszakítani az állampolgárokat keresztény gyökereiktől, a keresztény vallást elválasztani a társadalomtól, száműzni a közéletből. Ennek egyik jele a vallási szimbólumok és keresztény ünnepek kiiktatására tett kísérlet azon a címen, hogy azok más vallású és meggyőződésű embereket, vagyis a muszlimokat vagy az ateistákat sértik. Ezzel azonban éppen a keresztény emberek jogai sérülnek. Tulajdonképpen nem történik más napjainkban, mint a liberálisok támogatásával az iszlám preferálása a kereszténységgel szemben, vagyis keresztényellenes diszkrimináció. Ugyanis az iszlámmal szembeni kierőltetett tolerancia a kereszténységgel szembeni intoleranciához vezetett. Amit a bolsevikoknak nem sikerült elérniük a kommunizmus ideje alatt keleten, azt most a liberálisok sikerre viszik nyugaton.

Jól jellemzi a brüsszeli sunyi törekvéseket az Il Giornaléban 2021-ben Francesco Giubilei, a Nazione Futura (Jövő Nemzete) konzervatív mozgalom elnöke által elsőként közzétett híradása Helena Dalli, az akkori egyenlőségért felelős biztos nevéhez köthető őrült tervről. Az említett hölgy készítette elő az Európai Bizottság új kommunikációs irányelveit, amelyek többek között tiltotta a karácsony kifejezést, valamint a hagyományos európai keresztény nevek használatát is. Az új irányelvek karácsonyi időszak helyett a téli szünet kifejezés alkalmazását írták elő, és a nevek említése esetén például a Mária helyett a Malikát javasolták, de a János név is tiltólistára került. Matteo Salvini a Liga elnöke közösségi oldalán azt kérdezte akkor, hogy az Európai Bizottság elképzelése csak neki tűnik őrültségnek? Giorgia Meloni szintén közösségi oldalán a politikai korrektség lázálmának nevezte, hogy „Európában betiltják a karácsonyt, és egyenesen azt is, hogy valakit Máriának hívjanak”. Azonban az Európai Bizottság, többek között a Vatikán erős tiltakozása nyomán visszavonta a fentebb ismertetett belső kommunikációs irányelvet. Helena Dalli pedig bejelentette: „Az iránymutatások egyértelműen több munkát igényelnek.” Ne legyenek kétségeink afelől, hogy Brüsszel nem tett le a fönti ördögi terve megvalósításáról!

Vegyük észre, hogy Brüsszel hamvában holt beteges szándéka annak a nyugati erkölcsi hanyatlásnak a következménye, amely szerint a korábban nekünk oly fontos dolgok – a család, a nemzet, a hivatás – elszakadtak attól az erkölcsi alaptól, amelyet a kereszténység biztosított számunkra. Mi, magyarok meg akarjuk őrizni Európa keresztény értékeit. Olyan Európában szeretnénk élni, ahol a hatalmon lévő brüsszeli elit nem akarja elkorcsosítani hitünket. Olyan Európában lenne jó élni, ahol nincs a hatalmon lévőktől támogatott és generált keresztényellenes diszkrimináció. Olyan Európában szeretnénk ünnepelni a következő karácsonyt is, ahol van még remény hitünk örömének szabad akaratunk szerint történő akadálytalan megvallására. A karácsony békés és hagyományőrző, és senki se akarja elvenni tőlünk vagy megváltoztatni azt, amiben kétezer év óta hiszünk. A karácsony a békét is hirdeti. A béke nem csak egyszerűen a háború hiánya. A békével együtt jár a gyarapodás, az építkezés, a jövő biztonsága, egy jobb életminőség. Ezt akarja nekünk biztosítani a polgári, nemzeti, keresztény kormány.

Sajnos Brüsszel nem a karácsonyra, nem a békére készül. Ezért szüksége van az Uniónak arra, hogy visszaforduljon erről a pusztulásba vezető útról, hátha még felismeri azt, akivel folyamatosan szembemegy, és még van lehetősége megszólítani Őt: Quo vadis, Domine?

A szerző jogász