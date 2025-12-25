Így lett a KFC Japánban karácsonyi hagyomány

Japánban sok ember számára a KFC a karácsonyi ünneplés központi eleme, írta a People .

A BBC információi szerint minden évben mintegy 3,5 millió japán család választja karácsonykor a KFC-t. A brit hírportál beszámolója alapján a vásárlók gyakran az utcán is sorban állnak az ünnepi gyorsételért, sőt sokan már októberben előrendelik a karácsonyi menüt. A rántott csirke a hagyományos, sok kultúrában megszokott karácsonyi pulykasült „helyi megfelelője”.

Japánban a karácsony nem számít általános vallási ünnepnek – a lakosság mindössze körülbelül 1 százaléka keresztény –, ugyanakkor sokan világi, ünnepi alkalomként tekintenek rá. A BBC újságírója, Tyler Edwards szerint a karácsonyt ünneplő kisebbség egy része inkább a Valentin-naphoz hasonló, romantikus hangulatban tölti az ünnepet, míg mások a ropogósabb megoldást választják.

A KFC-s karácsonyi hagyomány 1970-ig nyúlik vissza, amikor megnyílt az első KFC Japánban – mondta el a KFC Japan szóvivője a BBC-nek 2016-ban. Az első étterem vezetője, Okawara Takesi állítólag külföldiektől hallotta, hogy sajnálják a karácsonyi pulyka hiányát, ami megihlette a karácsonyi „party barrel”, vagyis ünnepi vödör ötletét. Így született meg 1974-ben a „Kurisumasu ni wa Kentakkii”, azaz a „Kentucky karácsonyra” szlogen, és az a hagyomány, hogy december 24-én KFC-t esznek.

A kezdetben egyszerű rántottcsirke-vödrökből mára komplett Kentucky Christmas Dinner csomagok lettek, amelyek csirkét, garnélás gratint, tortát és más fogásokat is tartalmaznak. Az ünnepi hangulat nemcsak az ételekben jelent meg: a KFC ikonikus figurája, Colonel Sanders – fehér hajával és szakállával – karácsony környékén gyakran piros-fehér, Mikulásra emlékeztető ruhát ölt.

A KFC-hez kapcsolódóan az Egyesült Államokban is történtek újdonságok. December 23-án, hétfőn Orlandóban megnyílt egy új, kísérleti étterem Saucy néven, amely kifejezetten csirkecsíkokra specializálódik. A klasszikus KFC-éttermekkel szemben itt a hangsúly a ropogós csirkefalatokon van, amelyekhez 11 különféle szósz közül lehet választani – utalva a márka híres 11 fűszeres receptjére.