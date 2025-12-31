A „Herceg” néven ismert, szörnyű módon megcsonkított csontváz rejtélye

Az „Il Principe” („A herceg”) becenevet viselő, a sírban talált tizenéves fiú néhány nappal azután halt meg, hogy arcát és mellkasát széttépte egy nagy ragadozó, amely a kutatók szerint valószínűleg egy medve volt.

Az 1942-ben Észak-Olaszországban, az Arene Candide-barlangban felfedezett sír 27 900 és 27 300 évvel ezelőttre datálható, ami a gravettien időszak felső paleolitikumába sorolja. A megcsonkított csontváz mellett a régészek számos gazdag sírmellékletet találtak, köztük több száz áttört kagylót, faragott agancsokat, mamutcsont medálokat és egy kovakő pengét, amely a kutatók szerint a presztízs szimbóluma volt.

A gravettien korszak legdíszesebb temetkezései közé tartozó sír kezdetben magas társadalmi státusz jeleként értelmezték, ami a serdülőkorú lakójának királyi becenevet hozott. Az anyagi ajándékok mellett azonban ugyanolyan feltűnőek voltak a fiú sérülései, amelyek között szerepelt egy összetört kulcscsont és egy tátongó lyuk az állkapcsában.

A csontvázat újraelemző új tanulmány szerzői feltárják, hogy a herceg koponyáján, fogain és nyakán is több törés volt, valamint a sípcsontja is áttört. „Az egyénnél megfigyelt általános traumás mintázat hasonlít a modern gépjármű-balesetekben általában dokumentált sérülésekhez, de az itt vizsgált őskori kontextusban valószínűbb, hogy egy nagy állat, valószínűleg egy medve támadta meg” – írják a kutatók.

Egy sor más lehetséges magyarázatot kizárva a szerzők kifejtik, hogy Il Principe-nek nincsenek olyan kar- és lábtörései, amelyek magasból való zuhanás esetén várhatók lennének, míg az interperszonális erőszak valószínűleg nem törte volna össze ennyire az állkapcsát és a vállát. Tekintettel az őskori vadászó-gyűjtögetőkre leselkedő összes veszélyre, ezért az állati támadás tűnik messze a legvalószínűbb oknak ezeknek a sokkoló sérüléseknek.

Az akkori észak-olaszországi állatvilág alapján a kutatók úgy vélik, hogy a sérüléseket barna medve, barlangi medve, leopárdvagy barlangi oroszlán okozhatta. Noha nem tudják biztosan megállapítani, hogy melyik állat volt a tettes, megjegyzik, hogy a sérülések mintázata inkább medvetámadásra utal, mint macskaféle támadásra.

Meglepő módon azonban a csontok gyógyulás korai jeleit mutatják, ami arra utal, hogy a herceg a találkozás után még két-három napig élt. Ez arra utal, hogy a szőrös támadó valamilyen módon nem sikerült elvágnia a fiú nyaki vénáját, nyaki artériáját vagy kulcscsont alatti artériáját, ami gyors vérzéses halált okozott volna.

Ehelyett Il Principe valószínűleg fájdalmas kínok között vergődött, amíg végül szervi elégtelenség, belső vérzés vagy súlyos agyi sérülések következtében meghalt.

A tanulmány szerzői szerint, holttest mellett talált kivételes sírmellékletek valójában inkább ennek a traumatikus eseménynek a „rituális szankcionálását” jelképezik, mintsem a királyi rangot. Más szóval, a tinédzser végül is nem rendelkezett magas társadalmi státusszal, de túlzottan fényűző temetést kapott, hogy valamilyen módon véget vessenek a szörnyű megpróbáltatásoknak.

A kutatók szerint ezt az elméletet alátámasztja az a tény, hogy a Gravettian-korszak legpompásabb temetkezései mind olyan emberekkel kapcsolatosak, akik szokatlan sérüléseket vagy torzulásokat mutattak.

„Ez a mintázat arra a hipotézisre vezetett, hogy a hivatalos temetkezést annak szükségessége alapján biztosították, hogy rituálisan megfékezzék és szankcionálják ezeket a „kivételes eseményeket és kivételes embereket” – írják, számol be az IFLScience.