A „Sárkányember" és a „Nagyfejű Ember" együtt létezett az őskori Kínában

A középső pleisztocén érdekes időszak volt Kínában, és az ebből az időszakból származó fosszilis leletek között számos olyan emberi maradvány található, amelyeket még nem sikerült egyetlen fajhoz sem sorolni. Ezt a homályos, kétértelmű hominidákból álló keveréket gyakran „középső zűrzavar”-nak nevezik, és ez az emberi evolúció egyik legkevésbé meghatározott korszaka.

A régióban ebben az időben élő rejtélyes példányok között volt a H. juluensis – ami „nagyfejű embert” jelent –, amelyet az 1970-es években fedeztek fel Hebei tartományban, de csak 2024-ben neveztek el, amikor a kutatók azt javasolták, hogy ez egy új emberi fajl ehet. A felfedezése óta eltelt évtizedekben a régi Nagyfejű számos kormeghatározási kísérlet tárgyát képezte, amelyek mindegyike egymástól erősen eltérő eredményeket hozott.

Például az ásványok magnetostratigráfiai kormeghatározása, amelyeket a fosszíliák megtalálásának helyén lévő üledékrétegben találtak, arra utalt, hogy azok körülbelül félmillió évesek. Ezzel szemben azonban az üledékek infravörös stimulált lumineszcencia kormeghatározása mindössze 69 000 éves kort eredményezett - írja az IFLScience.

A zavar tisztázása érdekében egy új tanulmány szerzői uránsorozat-kormeghatározást végeztek öt H. juluensis fosszílián, valamint más emlősök – köztük lovak – csontjain, amelyeket ugyanabban a rétegben találtak, mint az őskori hominidét. A kutatók szerint ez a tanulmány „egyértelműen bizonyítja”, hogy a faj 138 000 és 228 000 évvel ezelőtt élt ezen a helyen.

Ami különösen érdekes ebben a felfedezésben, az az, hogy arra utal, hogy a H. juluensis egy időben élt a Dragon Man-nel, amely körülbelül 150 000 évvel ezelőtt élt Észak-Kínában. „Ezek az eredmények arra utalnak, hogy legalább két morfológiailag eltérő hominida taxon (H. juluensis és H. longi) valószínűleg együtt élt Észak-Kínában” – írják a tanulmány szerzői.

Hogy pontosan milyen közeli rokonságban álltak egymással ezek a két hominid, nem tisztázott, bár erős bizonyítékok utalnak arra, hogy mindkettő a modern ember testvérágához tartozhat. H. longi például nemrég megerősítést nyert, hogy denisovai örökségű, míg H. juluensis szintén gyanúja szerint ugyanennek az emberi családfának a részét képezi.

Például a nagy kupolás példány és egy másik denisovai fosszília, amelyet a Tajvani-szoros fenekén találtak, közötti hasonlóságokat úgy értelmezték, hogy szoros családi kapcsolat áll fenn a két hominid között. Azonban amíg több H. juluensis példányt nem találnak és nem elemznek, nem tudhatjuk biztosan, hogy ez a faj a folyamatosan bővülő denisovai fosszíliák katalógusába tartozik-e.