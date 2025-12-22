Meghalt Ira „Ike” Schab, Pearl Harbor veteránja

A második világháborús amerikai haditengerész-veterán, Ira „Ike” Schab, a Pearl Harbor elleni 1941-es japán támadás egyik utolsó túlélője 105 éves korában meghalt; haláláról lánya tájékoztatta az AP hírügynökséget. A beszámoló szerint Schab otthon hunyt el, családja körében.

Schab mindössze 21 éves matróz volt, a USS Dobbin fedélzeti zenekarában tuba­játékosként szolgált, amikor a japán gépek rajtaütésszerűen támadták meg Pearl Harbort, több mint 2400 amerikai katona halálát okozva. Évtizedekig alig beszélt az átélt borzalmakról, ám száz év felett is rendszeresen visszatért a hawaii megemlékezésekre, hogy – saját szavaival – „tiszteletet adjon azoknak, akik nem tértek haza”.

A háború után a Csendes-óceáni szolgálatot követően repülőgép- és űripari területen dolgozott, elektromérnökként közreműködött az Apollo-programban is. Egy 2022-es megemlékezésen arra kérte a fiatalabb generációkat, hogy soha ne feledjék Pearl Harbor hőseit, „akik pokoli körülmények között is elvégezték a feladatukat”.