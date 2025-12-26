Véletlenül feltaláló lett

Karl Drais egy különös korszak különleges embere volt, aki a lovakat akarta helyettesíteni, de véletlenül megalkotta a kerékpárt. Bár találmánya kezdetben kudarcnak tűnt, a futógép elvei máig élnek minden bicikliben. Ha ma felül egy kerékpárra, egy kicsit Karl Drais szelleme is ott teker.

Karl Drais a kerékpár elődjének feltalálója

Ki volt Karl Drais?

Teljes neve: Karl Freiherr von Drais (magyarul: Drais Károly báró)

Született: 1785. április 29., Karlsruhe, Németország

Meghalt: 1851. december 10., Karlsruhe

Foglalkozása: feltaláló, matematikus, erdőmérnök

Karl Drais német nemes és feltaláló, aki leginkább a „futógép” (németül Laufmaschine, angolul dandy horse) megalkotásáról híres. Ez a szerkezet a kerékpár közvetlen elődje, és 1817-es bemutatása forradalmi lépést jelentett az egyéni közlekedés történetében.

Mi is volt a „futógép”?

A találmány nevei:

Futógép (Laufmaschine)

Draisienne – a feltaláló után

Dandy horse – angol becenév

Velocipéd – későbbi elnevezés

Kétkerekű járógép – egyszerű megfogalmazásban

Fő jellemzői:

Két kerekű, fából készült szerkezet

A kormányozható első kerék volt az egyik nagy újítása

Lábbal hajtották – nem volt rajta pedál, lánc, fék vagy hajtómű

A felhasználó fellépett, majd „futómozdulatokkal” hajtotta magát előre, miközben az ülésen ült

Miért volt forradalmi?

Ez volt az első olyan jármű, amely egyensúlyozást és kormányzást igényelt, akárcsak a modern kerékpárok

Két kerék egy vonalban – a mai biciklik alapelrendezése

A kormányozható első kerék teszi irányíthatóvá, szemben a korábbi kocsikkal

Mi motiválta Drais találmányát?

Az 1810-es években kiterjedt éhínség és lóhiány sújtotta Európát a Tambora vulkánkitörés (1815) és az azt követő „nyár nélküli év” miatt. A lovak voltak az egyéni közlekedés fő eszközei, de:

kevés volt belőlük,

sokba kerültek,

és takarmányhiány miatt tömegesen pusztultak el.

Drais célja az volt, hogy egy olyan járművet hozzon létre, amely a gyaloglásnál gyorsabb, de nem függ állatoktól így született meg a futógép.

Történelmi pillanat: az első „kerékpározás”

1817. június 12-én Karl Drais bemutatta találmányát Mannheim és Schwetzingen között.

Egyetlen nap alatt 15 km-t tett meg 1 óra alatt ez óriási teljesítménynek számított gyalogos összehasonlításban.

A sajtó is beszámolt róla: a „futógép” látványossággá vált.

Miért nem lett azonnali siker?

A gép nehéz és fapados volt, macskaköves utakon nehezen használható.

A kormányzás és egyensúlyozás akkoriban idegen volt az embereknek.

Számos baleset történt emiatt több városban betiltották a használatát.

A futógép népszerűsége lecsengett, és évtizedekre feledésbe merült.

Újjászületés: a pedálos kerékpár születése

Az 1860-as években Franciaországban megjelent a pedállal hajtott velocipéd, amit már lánccal és hajtóművel láttak el.

Ettől kezdve a futógép ötlete újra életre kelt, és elindult a modern kerékpár evolúciója.

A Drais-féle alapelv (két kerék, egyvonalú elrendezés, kormányzás) változatlanul megmaradt.

Drais sorsa és öröksége