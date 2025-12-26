Történelem
Véletlenül feltaláló lett
Szegényen és elfeledve halt meg 1851-ben, munkássága azonban a 20. században divatossá és elismertté vált
Karl Drais a kerékpár elődjének feltalálója
Ki volt Karl Drais?
- Teljes neve: Karl Freiherr von Drais (magyarul: Drais Károly báró)
- Született: 1785. április 29., Karlsruhe, Németország
- Meghalt: 1851. december 10., Karlsruhe
- Foglalkozása: feltaláló, matematikus, erdőmérnök
Karl Drais német nemes és feltaláló, aki leginkább a „futógép” (németül Laufmaschine, angolul dandy horse) megalkotásáról híres. Ez a szerkezet a kerékpár közvetlen elődje, és 1817-es bemutatása forradalmi lépést jelentett az egyéni közlekedés történetében.
Mi is volt a „futógép”?
A találmány nevei:
- Futógép (Laufmaschine)
- Draisienne – a feltaláló után
- Dandy horse – angol becenév
- Velocipéd – későbbi elnevezés
- Kétkerekű járógép – egyszerű megfogalmazásban
Fő jellemzői:
- Két kerekű, fából készült szerkezet
- A kormányozható első kerék volt az egyik nagy újítása
- Lábbal hajtották – nem volt rajta pedál, lánc, fék vagy hajtómű
- A felhasználó fellépett, majd „futómozdulatokkal” hajtotta magát előre, miközben az ülésen ült
Miért volt forradalmi?
- Ez volt az első olyan jármű, amely egyensúlyozást és kormányzást igényelt, akárcsak a modern kerékpárok
- Két kerék egy vonalban – a mai biciklik alapelrendezése
- A kormányozható első kerék teszi irányíthatóvá, szemben a korábbi kocsikkal
Mi motiválta Drais találmányát?
Az 1810-es években kiterjedt éhínség és lóhiány sújtotta Európát a Tambora vulkánkitörés (1815) és az azt követő „nyár nélküli év” miatt. A lovak voltak az egyéni közlekedés fő eszközei, de:
- kevés volt belőlük,
- sokba kerültek,
- és takarmányhiány miatt tömegesen pusztultak el.
Drais célja az volt, hogy egy olyan járművet hozzon létre, amely a gyaloglásnál gyorsabb, de nem függ állatoktól így született meg a futógép.
Történelmi pillanat: az első „kerékpározás”
- 1817. június 12-én Karl Drais bemutatta találmányát Mannheim és Schwetzingen között.
- Egyetlen nap alatt 15 km-t tett meg 1 óra alatt ez óriási teljesítménynek számított gyalogos összehasonlításban.
- A sajtó is beszámolt róla: a „futógép” látványossággá vált.
Miért nem lett azonnali siker?
- A gép nehéz és fapados volt, macskaköves utakon nehezen használható.
- A kormányzás és egyensúlyozás akkoriban idegen volt az embereknek.
- Számos baleset történt emiatt több városban betiltották a használatát.
- A futógép népszerűsége lecsengett, és évtizedekre feledésbe merült.
Újjászületés: a pedálos kerékpár születése
- Az 1860-as években Franciaországban megjelent a pedállal hajtott velocipéd, amit már lánccal és hajtóművel láttak el.
- Ettől kezdve a futógép ötlete újra életre kelt, és elindult a modern kerékpár evolúciója.
- A Drais-féle alapelv (két kerék, egyvonalú elrendezés, kormányzás) változatlanul megmaradt.
Drais sorsa és öröksége
- Drais báró a politikai forradalmak idején lemondott nemesi címéről, és a köztársaság híve lett emiatt sokan gyanakodva tekintettek rá.
- Szegényen és elfeledve halt meg 1851-ben.
- Munkássága azonban a 20. században újra elismertté vált:
- Számos emlékművet, utcanévadást, múzeumot szenteltek neki,
- A modern kerékpár egyik legfontosabb előfutárának tekintik.