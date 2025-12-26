2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Történelem

Véletlenül feltaláló lett

Szegényen és elfeledve halt meg 1851-ben, munkássága azonban a 20. században divatossá és elismertté vált

Dömök Ágnes
 2025. december 26. péntek. 10:15
Megosztás

Karl Drais egy különös korszak különleges embere volt, aki a lovakat akarta helyettesíteni, de véletlenül megalkotta a kerékpárt. Bár találmánya kezdetben kudarcnak tűnt, a futógép elvei máig élnek minden bicikliben. Ha ma felül egy kerékpárra, egy kicsit Karl Drais szelleme is ott teker.

Véletlenül feltaláló lett
A modern kerékpár egyik legfontosabb előfutárának tekintik
Fotó: AI által generált grafikai illusztráció

Karl Drais a kerékpár elődjének feltalálója

Ki volt Karl Drais?

  • Teljes neve: Karl Freiherr von Drais (magyarul: Drais Károly báró)
  • Született: 1785. április 29., Karlsruhe, Németország
  • Meghalt: 1851. december 10., Karlsruhe
  • Foglalkozása: feltaláló, matematikus, erdőmérnök

Karl Drais német nemes és feltaláló, aki leginkább a „futógép” (németül Laufmaschine, angolul dandy horse) megalkotásáról híres. Ez a szerkezet a kerékpár közvetlen elődje, és 1817-es bemutatása forradalmi lépést jelentett az egyéni közlekedés történetében.

Mi is volt a „futógép”?

A találmány nevei:

  • Futógép (Laufmaschine)
  • Draisienne – a feltaláló után
  • Dandy horse – angol becenév
  • Velocipéd – későbbi elnevezés
  • Kétkerekű járógép – egyszerű megfogalmazásban

Fő jellemzői:

  • Két kerekű, fából készült szerkezet
  • A kormányozható első kerék volt az egyik nagy újítása
  • Lábbal hajtották – nem volt rajta pedál, lánc, fék vagy hajtómű
  • A felhasználó fellépett, majd „futómozdulatokkal” hajtotta magát előre, miközben az ülésen ült

Miért volt forradalmi?

  • Ez volt az első olyan jármű, amely egyensúlyozást és kormányzást igényelt, akárcsak a modern kerékpárok
  • Két kerék egy vonalban – a mai biciklik alapelrendezése
  • A kormányozható első kerék teszi irányíthatóvá, szemben a korábbi kocsikkal

Mi motiválta Drais találmányát?

Az 1810-es években kiterjedt éhínség és lóhiány sújtotta Európát a Tambora vulkánkitörés (1815) és az azt követő „nyár nélküli év” miatt. A lovak voltak az egyéni közlekedés fő eszközei, de:

  • kevés volt belőlük,
  • sokba kerültek,
  • és takarmányhiány miatt tömegesen pusztultak el.

Drais célja az volt, hogy egy olyan járművet hozzon létre, amely a gyaloglásnál gyorsabb, de nem függ állatoktól így született meg a futógép.

Történelmi pillanat: az első „kerékpározás”

  • 1817. június 12-én Karl Drais bemutatta találmányát Mannheim és Schwetzingen között.
  • Egyetlen nap alatt 15 km-t tett meg 1 óra alatt ez óriási teljesítménynek számított gyalogos összehasonlításban.
  • A sajtó is beszámolt róla: a „futógép” látványossággá vált.

Miért nem lett azonnali siker?

  • A gép nehéz és fapados volt, macskaköves utakon nehezen használható.
  • A kormányzás és egyensúlyozás akkoriban idegen volt az embereknek.
  • Számos baleset történt emiatt több városban betiltották a használatát.
  • A futógép népszerűsége lecsengett, és évtizedekre feledésbe merült.

Újjászületés: a pedálos kerékpár születése

  • Az 1860-as években Franciaországban megjelent a pedállal hajtott velocipéd, amit már lánccal és hajtóművel láttak el.
  • Ettől kezdve a futógép ötlete újra életre kelt, és elindult a modern kerékpár evolúciója.
  • A Drais-féle alapelv (két kerék, egyvonalú elrendezés, kormányzás) változatlanul megmaradt.

Drais sorsa és öröksége

  • Drais báró a politikai forradalmak idején lemondott nemesi címéről, és a köztársaság híve lett emiatt sokan gyanakodva tekintettek rá.
  • Szegényen és elfeledve halt meg 1851-ben.
  • Munkássága azonban a 20. században újra elismertté vált:
    • Számos emlékművet, utcanévadást, múzeumot szenteltek neki,
    • A modern kerékpár egyik legfontosabb előfutárának tekintik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Eltűnt világok

Eltűnt világok

ĀCivilizációk, amelyeket a tudomány is alig hiszi el, hogy léteztek