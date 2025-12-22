2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Történelem

Nem adta fel és 20 év elutasítás után, egy kis cég mégis látott benne fantáziát

Egy milliomossá vált feltaláló, aki a vagyonát jótékony célokra használta fel

Dömök Ágnes
 2025. december 22. hétfő. 4:19
Chester Carlson nem csupán egy találmányt adott a világnak, hanem forradalmasította a tudás megosztását és terjesztését. A fénymásoló lehetővé tette, hogy az információ gyorsan, olcsón és tömegesen terjedjen iskolákban, irodákban, kutatóintézetekben.

„A tudás csak akkor hasznos, ha megosztjuk.” – Chester Carlson szellemisége

Fotó: NorthFoto

Chester Carlson a fénymásolás atyja és a Xerox-forradalom elindítója

Ki volt Chester Carlson?

  • Teljes név: Chester Floyd Carlson
  • Született: 1906. február 8., Seattle, Washington, USA
  • Meghalt: 1968. szeptember 19., New York, USA
  • Foglalkozása: fizikus, szabadalmi ügyvivő, feltaláló
  • Legismertebb találmánya: a fénymásolás (xerográfia) technológiája, amely megalapozta a Xerox gépek elterjedését

A probléma: másolni lassú és drága volt

Carlson szabadalmi ügyvivőként dolgozott, és nap mint nap rengeteg dokumentumot kellett lemásolnia. Az 1930-as években a másolás:

  • lassú,
  • kézzel történő,
  • indigópapírral vagy szedéssel végzett folyamat volt,
  • és nem volt olcsó vagy kényelmes.

Carlson célja az volt, hogy egy gyors, megbízható és olcsó módszert találjon a dokumentumok sokszorosítására.

A találmány: a xerográfia elve

A „xerográfia” (görög eredetű szó: xeros = száraz, graphos = írás) egy száraz eljárás, amely elektrosztatikus töltés és fény segítségével hozza létre a másolatot.

Hogyan működik?

  1. Egy fényérzékeny lemezt (általában szelén bevonatú) elektrosztatikusan feltöltenek.
  2. Erre a lemezre fény vetül a másolandó dokumentumról.
  3. A világos részek elveszítik a töltésüket, a sötétek megtartják azt.
  4. A por alakú festék (toner) csak a töltött (sötét) részekhez tapad.
  5. A képet papírra viszik, majd hő segítségével ráégetik ez a kész másolat.

Forradalmi újítás volt, mert nem kellett folyadék vagy vegyszer a másoláshoz száraz technológia volt, így gyors és tiszta működést tett lehetővé.

Az első sikeres másolat – 1938. október 22.

Carlson és asszisztense, Otto Kornei, egy laboratóriumban készítették el az első működő példányt.

  • A dokumentumra írt szöveg:

“10.-22.-38 ASTORIA”

  • Ez a nap számít a fénymásolás születésének.

Nehéz kezdet, senki sem hitt benne

  • 20 évig (!) próbálta eladni a találmányát nagyvállalatoknak, mind elutasították (IBM, Kodak, General Electric).
  • A kritika: túl bonyolult, nem lesz rá igény.

A siker: a Haloid cég és a Xerox

  • Végül egy kis cég, a Haloid Company (fotópapír-gyártó) felfigyelt rá.
  • Közösen dolgoztak tovább, majd a cég nevet váltott:
    Haloid Xerox → később Xerox Corporation

1959 – Megjelenik az első sikertermék:

  • Xerox 914: az első automatikus, irodai fénymásoló
  • Tudott lapokat behúzni, másolni, kidobni
  • Óriási siker lett egy évtized alatt több milliárd dolláros forgalom

Carlson és a vagyon sorsa

  • A Xerox sikere révén Carlson milliomos lett.
  • Ám a vagyona nagy részét jótékony célokra fordította, különösen:
    • oktatás,
    • polgárjogi mozgalmak,
    • természettudományos kutatás támogatására.

Öröksége

  • A xerográfia alapelvét ma is használják:
    • fénymásolókban,
    • lézernyomtatókban,
    • digitális nyomdagépekben.
  • A Carlson Center for Imaging Science (Rochester Institute of Technology) az ő nevét viseli.
  • Róla nevezték el:
    • utcát,
    • ösztöndíjat,
    • emléktáblát több amerikai egyetemen.
