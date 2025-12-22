Történelem
Nem adta fel és 20 év elutasítás után, egy kis cég mégis látott benne fantáziát
Egy milliomossá vált feltaláló, aki a vagyonát jótékony célokra használta fel
Chester Carlson a fénymásolás atyja és a Xerox-forradalom elindítója
Ki volt Chester Carlson?
- Teljes név: Chester Floyd Carlson
- Született: 1906. február 8., Seattle, Washington, USA
- Meghalt: 1968. szeptember 19., New York, USA
- Foglalkozása: fizikus, szabadalmi ügyvivő, feltaláló
- Legismertebb találmánya: a fénymásolás (xerográfia) technológiája, amely megalapozta a Xerox gépek elterjedését
A probléma: másolni lassú és drága volt
Carlson szabadalmi ügyvivőként dolgozott, és nap mint nap rengeteg dokumentumot kellett lemásolnia. Az 1930-as években a másolás:
- lassú,
- kézzel történő,
- indigópapírral vagy szedéssel végzett folyamat volt,
- és nem volt olcsó vagy kényelmes.
Carlson célja az volt, hogy egy gyors, megbízható és olcsó módszert találjon a dokumentumok sokszorosítására.
A találmány: a xerográfia elve
A „xerográfia” (görög eredetű szó: xeros = száraz, graphos = írás) egy száraz eljárás, amely elektrosztatikus töltés és fény segítségével hozza létre a másolatot.
Hogyan működik?
- Egy fényérzékeny lemezt (általában szelén bevonatú) elektrosztatikusan feltöltenek.
- Erre a lemezre fény vetül a másolandó dokumentumról.
- A világos részek elveszítik a töltésüket, a sötétek megtartják azt.
- A por alakú festék (toner) csak a töltött (sötét) részekhez tapad.
- A képet papírra viszik, majd hő segítségével ráégetik ez a kész másolat.
Forradalmi újítás volt, mert nem kellett folyadék vagy vegyszer a másoláshoz száraz technológia volt, így gyors és tiszta működést tett lehetővé.
Az első sikeres másolat – 1938. október 22.
Carlson és asszisztense, Otto Kornei, egy laboratóriumban készítették el az első működő példányt.
- A dokumentumra írt szöveg:
“10.-22.-38 ASTORIA”
- Ez a nap számít a fénymásolás születésének.
Nehéz kezdet, senki sem hitt benne
- 20 évig (!) próbálta eladni a találmányát nagyvállalatoknak, mind elutasították (IBM, Kodak, General Electric).
- A kritika: túl bonyolult, nem lesz rá igény.
A siker: a Haloid cég és a Xerox
- Végül egy kis cég, a Haloid Company (fotópapír-gyártó) felfigyelt rá.
- Közösen dolgoztak tovább, majd a cég nevet váltott:
Haloid Xerox → később Xerox Corporation
1959 – Megjelenik az első sikertermék:
- Xerox 914: az első automatikus, irodai fénymásoló
- Tudott lapokat behúzni, másolni, kidobni
- Óriási siker lett egy évtized alatt több milliárd dolláros forgalom
Carlson és a vagyon sorsa
- A Xerox sikere révén Carlson milliomos lett.
- Ám a vagyona nagy részét jótékony célokra fordította, különösen:
- oktatás,
- polgárjogi mozgalmak,
- természettudományos kutatás támogatására.
Öröksége
- A xerográfia alapelvét ma is használják:
- fénymásolókban,
- lézernyomtatókban,
- digitális nyomdagépekben.
- A Carlson Center for Imaging Science (Rochester Institute of Technology) az ő nevét viseli.
- Róla nevezték el:
- utcát,
- ösztöndíjat,
- emléktáblát több amerikai egyetemen.