2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Történelem

Emile Berliner a modern hangrögzítés atyja

Berliner munkássága nélkülözhetetlen a modern hangtechnika kialakulásában

Dömök Ágnes
 2025. december 26. péntek. 10:52
Megosztás

Emile Berliner a modern hangrögzítés atyja, akinek találmányai nélkül ma nem lenne lemezkiadás, rádió, vagy stúdiótechnika. A mikrofonja forradalmasította a kommunikációt, a gramofonja elindította a zeneipart.

„Nem az volt a célom, hogy egyszerűen csak rögzítsem a hangot hanem, hogy megőrizzük, megismételjük, és újraélhessük.”— Emile Berliner szellemisége

Emile Berliner a modern hangrögzítés atyja
Emile Berliner hangrögzítés forradalmára: a mikrofon és a gramofon atyja
Fotó: AI által generált grafikai illusztráció

Emile Berliner a hangrögzítés forradalmára: a mikrofon és a gramofon atyja

Ki volt Emile Berliner?

  • Teljes név: Emil Berliner (Emile az amerikai írásmód)
  • Született: 1851. május 20., Hannover, Németország
  • Meghalt: 1929. augusztus 3., Washington D.C., USA
  • Foglalkozása: feltaláló, mérnök, vállalkozó
  • Leghíresebb találmányai:
    • karbonszemcsés mikrofon (amely az első telefonok működéséhez kulcsfontosságú volt),
    • gramofon és lemezhangosító rendszer (a modern hanglemezek előfutára)

Életút dióhéjban

Emile Berliner zsidó családból származott, és 19 évesen vándorolt ki az Egyesült Államokba. Eleinte nehéz sorsa volt, mosogatott és ruhagyárban dolgozott, de éjjelente önállóan tanult fizikát és elektrotechnikát.

Első áttörő ötlete az volt, amely Alexander Graham Bell telefonját forradalmasította.

A karbonszemcsés mikrofon (1877)

Berliner 1877-ben megalkotta a karbonszemcsés mikrofont, amely:

  • sokkal érzékenyebb volt, mint Bell eredeti mikrofonja,
  • lehetővé tette a tisztább és erősebb hangátvitelt,
  • forradalmasította a távbeszélőt és később a rádió- és hangrögzítést is.

Ez a mikrofon vált a korai telefonok alapvető alkatrészévé, és a Bell Telephone Company (ma AT&T) is ezt alkalmazta.

Berliner mikrofonja nélkül a telefon sokáig nem lett volna kereskedelmileg használható eszköz.

A gramofon és a hangrögzítés forradalma (1887)

A második nagy találmánya a gramofon, amely a hangot barázdált lemezen rögzítette és játszotta vissza, ez vált a modern lemezek és lejátszók ősévé.

Miben különbözött Edisontól?

  • Edison fonográfja hengeren rögzítette a hangot (viaszhengeren), amit nehéz volt tömegesen gyártani.
  • Berliner gramofonja:
    • lapos lemezen (először cinkből, majd vulkanizált gumiból, később bakelitből) rögzítette a hangot,
    • forgótányéron forgatta a lemezt,
    • tűvel olvasta ki a barázdákat.

1887-ben be is jegyezték a gramofon szabadalmát. Ez lett a világ első működőképes, tömegesen gyártható hangrögzítő rendszere.

A hangipar megszületése

  • Berliner megalapította a Berliner Gramophone Company-t.
  • 1898-ban létrehozta a Deutsche Grammophon-t Németországban – amely ma is létezik mint prémium zenei kiadó.
  • Az ő találmánya nyomán jött létre a Victor Talking Machine Company (később RCA Victor), a lemezpiac egyik óriása.
  • Ő alapozta meg a zenei lemezkiadók rendszerét, és ezzel a modern zeneipar egyik úttörője lett.

Egyéb találmányai és érdeklődései

  • Akusztikai kutatások (több mikrofon- és hangszóró-fejlesztés)
  • Helikopterprototípusok (repülés iránt is érdeklődött)
  • Egészségügyi és higiéniai találmányok (pl. szellőztetőrendszerek lakásokba)
  • Társadalmi szerepvállalás az antiszemitizmus elleni fellépés, oktatás támogatása

Elismerések és örökség

  • Bár Edisont sokan híresebbnek tartják, Berliner munkássága nélkülözhetetlen a modern hangtechnika kialakulásában.
  • Róla nevezték el:
    • utcákat (pl. Berlinben),
    • iskolákat,
    • technikai központokat
    • és a kanadai Emile Berliner Musée des communications-t (Montrealban)
  • A vinil hanglemezek, a lemezjátszók, sőt a mai digitális hangrögzítés is az ő ötletein alapszik.
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink