„Nem az volt a célom, hogy egyszerűen csak rögzítsem a hangot hanem, hogy megőrizzük, megismételjük, és újraélhessük.”— Emile Berliner szellemisége

Emile Berliner a modern hangrögzítés atyja, akinek találmányai nélkül ma nem lenne lemezkiadás, rádió, vagy stúdiótechnika. A mikrofonja forradalmasította a kommunikációt, a gramofonja elindította a zeneipart.

Emile Berliner hangrögzítés forradalmára: a mikrofon és a gramofon atyja

Ki volt Emile Berliner?

Teljes név: Emil Berliner (Emile az amerikai írásmód)

Született: 1851. május 20., Hannover, Németország

Meghalt: 1929. augusztus 3., Washington D.C., USA

Foglalkozása: feltaláló, mérnök, vállalkozó

Leghíresebb találmányai: karbonszemcsés mikrofon (amely az első telefonok működéséhez kulcsfontosságú volt), gramofon és lemezhangosító rendszer (a modern hanglemezek előfutára)



Életút dióhéjban

Emile Berliner zsidó családból származott, és 19 évesen vándorolt ki az Egyesült Államokba. Eleinte nehéz sorsa volt, mosogatott és ruhagyárban dolgozott, de éjjelente önállóan tanult fizikát és elektrotechnikát.

Első áttörő ötlete az volt, amely Alexander Graham Bell telefonját forradalmasította.

A karbonszemcsés mikrofon (1877)

Berliner 1877-ben megalkotta a karbonszemcsés mikrofont, amely:

sokkal érzékenyebb volt, mint Bell eredeti mikrofonja,

lehetővé tette a tisztább és erősebb hangátvitelt,

forradalmasította a távbeszélőt és később a rádió- és hangrögzítést is.

Ez a mikrofon vált a korai telefonok alapvető alkatrészévé, és a Bell Telephone Company (ma AT&T) is ezt alkalmazta.

Berliner mikrofonja nélkül a telefon sokáig nem lett volna kereskedelmileg használható eszköz.

A gramofon és a hangrögzítés forradalma (1887)

A második nagy találmánya a gramofon, amely a hangot barázdált lemezen rögzítette és játszotta vissza, ez vált a modern lemezek és lejátszók ősévé.

Miben különbözött Edisontól?

Edison fonográfja hengeren rögzítette a hangot (viaszhengeren), amit nehéz volt tömegesen gyártani.

Berliner gramofonja: lapos lemezen (először cinkből, majd vulkanizált gumiból, később bakelitből) rögzítette a hangot, forgótányéron forgatta a lemezt, tűvel olvasta ki a barázdákat.



1887-ben be is jegyezték a gramofon szabadalmát. Ez lett a világ első működőképes, tömegesen gyártható hangrögzítő rendszere.

A hangipar megszületése

Berliner megalapította a Berliner Gramophone Company-t.

1898-ban létrehozta a Deutsche Grammophon-t Németországban – amely ma is létezik mint prémium zenei kiadó.

Az ő találmánya nyomán jött létre a Victor Talking Machine Company (később RCA Victor), a lemezpiac egyik óriása.

Ő alapozta meg a zenei lemezkiadók rendszerét, és ezzel a modern zeneipar egyik úttörője lett.

Egyéb találmányai és érdeklődései

Akusztikai kutatások (több mikrofon- és hangszóró-fejlesztés)

Helikopterprototípusok (repülés iránt is érdeklődött)

Egészségügyi és higiéniai találmányok (pl. szellőztetőrendszerek lakásokba)

Társadalmi szerepvállalás az antiszemitizmus elleni fellépés, oktatás támogatása

Elismerések és örökség