A szenvedélyből született feltalálás

Alexander Graham Bell nemcsak a telefon feltalálója, hanem a kommunikáció forradalmasítója is volt. Azzal, hogy lehetővé tette a hang valós idejű továbbítását távolságokon át, megalapozta a modern távközlés világát.

„Amikor egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik... de gyakran túl sokáig bámuljuk a bezárt ajtót, hogy észrevegyük a nyitottat.”— Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell szenvedélyesen foglalkozott a hang továbbításával és így született meg a telefon ötlete

Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója és a kommunikáció úttörője

Ki volt Alexander Graham Bell?

Született: 1847. március 3., Edinburgh, Skócia

Meghalt: 1922. augusztus 2., Baddeck, Kanada

Foglalkozása: tanár, logopédus, feltaláló, mérnök, tudós

Legismertebb találmánya: a telefon

Emellett sokat tett a hallássérültek oktatásáért is, és számos más technológiai újítással is foglalkozott.

A háttér – a hallás és beszéd megszállottja

Alexander Graham Bell családja évtizedeken át foglalkozott beszédtechnikával és hangtanítással. Édesapja, Alexander Melville Bell, a „látható beszéd” módszer kidolgozója volt, ami a beszédhangokat írásjelekkel ábrázolta hallássérült gyermekek tanítására.

Bell maga is szenvedélyesen foglalkozott a hang továbbításával, a beszéd mechanikájával és a hallás javításával. Ebből a szenvedélyből született a telefon ötlete is.

A telefon megszületése

1876 – Egy korszakalkotó év

Bell a 1870-es évek elején kísérletezett hangátvitellel elektromos vezetéken keresztül. A cél az volt, hogy ne csak jeleket (mint a távíró), hanem a beszédet is lehessen közvetíteni.

A kulcs: elektromos hangátalakító

A találmány alapja az volt, hogy a hanghullámokat elektromos jellé alakítsák, majd a végén ismét hanggá.

Bell feltalált egy mikrofon-szerű bemeneti eszközt, amely a beszéd rezgéseit egy áramkörbe vezette.

A vevőoldalon egy membrán újrahangosította az elektromos jeleket.

Az első telefonhívás – 1876. március 10.

Az első, dokumentált telefonhívás így hangzott el:

„Mr. Watson – come here – I want to see you.”

(„Mr. Watson, jöjjön át, látni akarom.”)

Ezt Bell mondta asszisztensének, Thomas Watsonnak és Watson valóban hallotta a szomszéd szobában. Ez volt a világ első sikeres telefonhívása.

A szabadalom

1876. március 7-én Alexander Graham Bell benyújtotta a telefon szabadalmát az USA szabadalmi hivatalánál alig néhány órával egy másik feltaláló, Elisha Gray előtt.

A szabadalom száma: US Patent No. 174,465

A jogviták évekig tartottak, de a hivatalos elismerés Bellé lett.

A telefon elterjedése

Bell találmányát először sokan furcsának tartották a „beszélő drót” ötlete túl futurisztikusnak tűnt. Ám hamar kiderült, hogy:

valódi igény van az élő, távoli beszélgetésekre,

üzleti, katonai és magánéleti szinten is hasznos.

Bell Telephone Company

1877-ben megalapította a Bell Telephone Company-t.

Ez lett az alapja a későbbi AT&T (American Telephone and Telegraph) óriáscégnek.

Bell már 1886-ra kb. 150 000 telefonvonalat telepített az Egyesült Államokban.

Egyéb találmányai és munkássága

Bell nemcsak a telefonnal foglalkozott:

Fotofón hang - továbbítása fénysugárral (a fényalapú kommunikáció előfutára)

Gramofonfejlesztések

Metal detektor – elnök elleni merénylet után használta volna a golyó megtalálására

Repülés – a 1900-as években repülőgép-prototípusokkal is kísérletezett

Siketek oktatása – tanított a hallássérültek iskoláiban, pl. Helen Keller tanára ismerte meg Bell révén

Elismerések