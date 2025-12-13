A Trójai háború csak egy mítosz?

Az ókori görög trójai háború története az egyik leghíresebb a történelemben. A történet akkor kezdődött, amikor Parisz trójai herceg beleszeretett a férjezett spártai Helénába, akinek férje, Menelaosz, miután megtudta ezt, bosszút akart állni.

A Sky News szerint Menelaosz, Spárta görög városállam királya görög államok koalícióját állította össze Trója elleni tengeri támadásra.

Mit mutat a trójai háború mítosza?

A trójai háború 10 évig tartott, mielőtt a görögök a megadást színlelték. Azonban a Trója közelében jóajándékként otthagyott faló görög katonákkal volt tele, akik később kifosztották a várost.

A kiadvány megjegyezte, hogy a történet ezen részletei ősi forrásokból származnak, de vajon valóban megtörtént a trójai háború? Ahogyan azt egyes pontok mutatják, ez távol áll a ténytől.

A trójai háború legendája

Ha megkérdőjelezzük a trójai háború létezésének tényét, honnan származik a róla szóló legenda, tette fel magának a kérdést a kiadvány.

Leginkább az ókori görög költő, Homérosz fő művéből - "Az Iliászból". Általános vélekedés szerint azonban ezt a verset a Kr. e. 8. század körül írták. pl.

Homérosz szerint a trójai háború a késő bronzkor végén, pontosabban a Kr. e. 12. század elején tört ki. Így Homérosz ezekről az eseményekről több évszázaddal azután írt, hogy azok általában megtörténtek.

A trójai háborúról szóló ókori elbeszélésben vannak hiányosságok, és az ezeket kitöltő más ókori források mára elvesztek. Másrészt a történet további nyomai fennmaradtak Homérosz Odüsszeiájában, valamint az epikus ciklus ókori görög költeményeiben.

Hogyan változott a trójai háborúról alkotott kép?

A trójai háborút évszázadokon át történelmi ténynek tekintették. A történet a Római Birodalom kulturális örökségének részévé vált.

A 19. századig mind Tróját, mind magát a várost mítosznak tekintették. Frank Calvert, egy angol bevándorló, akinek földje volt Hissarlikban (a mai Törökország területén), azonban meg volt győződve arról, hogy Trója romjai ott találhatók.

Ez arra késztette, hogy összefogjon Heinrich Schliemann régésszel, hogy kiderítsék.

Schliemann régészeti felfedezése Trójában

Az 1870-es években Schliemann kiterjedt ásatásokat végzett Hissarlikban, egy olyan helyszínen, amely egybeesett Trója homéroszi legendában szereplő helyszínével. Schliemann az ókori város számos sérült „rétegét” fedezte fel, ami az évszázadok során bekövetkezett ismételt pusztulására és újjáépítésére utal.

Schliemann egy réteget kiemelt, mint különösen figyelemre méltót, kijelentve, hogy az Trója, amely a trójai háború alatt létezett. A későbbi régészeti kutatások megcáfolták ezt a nézetet, jelezve, hogy ez a réteg több száz évvel idősebb, mint ahogy Schliemann gondolta.

Schliemann azonban felfedezte Trója egy olyan változatát, amely megegyezik az ókori irodalmi forrásokban található városleírásokkal.

Volt trójai háború?

Tehát, ha ezt Trója történelmi létezésének bizonyítékának tekintjük, valóban megtörtént-e a trójai háború? Nos, Trója látható kárai ellenére sem bizonyos, hogy azt háború okozta, és nem például egy földrengés.

Valóban megtörtént a trójai háború? A trójai háborúról szóló hagyományos feljegyzések szerint a történet azzal kezdődik, hogy Párisz megpróbál rendezni Héra, Athéné és Aphrodité istennők közötti vitát. Párisz Aphroditét nyilvánítja a három istennő közül a "legszebbnek", és azzal jutalmazza, hogy Helenát beleszeretteti.

Állítólag az istennők is részt vettek a trójai háborúban. Tekintettel lehetséges részvételükre, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a trójai háború történetének korai változatai nem tekinthetők teljesen pontosnak.

A modern történészek azonban azt sugallják, hogy az ókori írók, mint például Homérosz, egy, vagy akár több valós katonai konfliktusra alapozhatták történeteiket. A Hissarlikban talált régészeti leletek valószínűleg alátámasztják ezt a hipotézist.