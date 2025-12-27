Tech
Újabb tech-szakítás: a Google kivonul egy kulcsterületről
2026 januárjától eltűnnek a Google Global Cache szerverei
Azokról a szerverekről van szó, amelyeket a Google Global Cache (GGC) rendszer keretében használtak, és amelyek a tartalmak gyorsabb eljuttatását szolgálják a felhasználók számára. A Google ilyen szervereket telepít távközlési szolgáltatókhoz a világ számos országában, így 2022-ig Oroszországban is. Ezeken a szervereken a Google leggyakrabban keresett tartalmai kerülnek tárolásra: YouTube-videók, térképek, Android-alkalmazások és a Chrome böngésző frissítései, valamint a Google Kereső képei. Mivel ez a tartalom helyi szervereken található, a betöltés gyorsabb.
Az „Orderkom” Telegram-csatorna által idézett levél szerint a Dell R720 szervermodell gyártását megszüntették.
„Tisztelt GGC-partner! Felhívjuk figyelmét, hogy megkezdjük az Ön infrastruktúrájában elhelyezett Dell R720 gépek kivonását az üzemeltetésből. Ezeket a gépeket már nem gyártják, és nem rendelkeznek garanciával. A Google Global Cache rendszer minden más, az Ön hálózatában működő gépe továbbra is üzemben marad” – áll a levélben.
A tájékoztatás szerint az üzemeltetésből való kivonás 2026. január 26-án kezdődik.