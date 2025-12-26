2026. január 8., csütörtök

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

299 kilométer 68 perc alatt

MH/ MTI
 2025. december 26. péntek. 8:47
A kínai nagysebességű vasúti hálózat pénteken egy új vasútvonal megnyitásával már meghaladja az 50 ezer kilométert - közölte a helyi média.

Kínában a nagysebességű vasúti hálózat hossza már meghaladja az 50 ezer kilométert
Fotó: GONG LEI / XINHUA / Xinhua via AFP

Az új vonal az agyagkatonáiról híres Hsziant köti össze Janan városával - számolt be a CCTV állami televízió. A két település az ország északi részén lévő Senhszi tartományban található.

A kínai vasúti hálózat 2020 óta mintegy egyharmadával bővült - írta pénteken a China Railway állami vállalat közleményében.

A Hszian és Janan közötti vonal az óránkénti 350 kilométeres sebességgel közlekedő vonatokra lett tervezve, amelyen a szerelvények a 299 kilométeres utat 68 perc alatt teszik meg - közölte a CCTV.

