Amerikai-magyar stratégiai együttműködés az európai műholdas tömeggyártási képesség kialakítására

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG S&D) és leányvállalata a REMRED Zrt. (REMRED) előzetes szándéknyilatkozatot kötöttek az Egyesült államok egyik vezető műholdplatform-fejlesztőjével, az APEX Technology, Inc. (Apex) vállalattal. Az együttműködés célja az amerikai sorozatgyártási tapasztalatra épülő, skálázható és versenyképes európai műholdas tömeggyártási kapacitás kialakítása.

„A ma bejelentett együttműködés célja, hogy újradefiniálja a technológiai és ipari lehetőségek kereteit a műholdas tömeggyártás területén a kiterjedt műholdkonstellációk esetében. Az Apex tömeggyártási tapasztalatának, valamint európai partnereink innovatív szemléletének és ambíciójának egyesítésével felgyorsítjuk az átmenetet egy olyan jövő felé, ahol a műhold-konstellációk globális szinten, korábban elképzelhetetlen sebességgel és léptékben telepíthetők” – mondta Ian Cinnamon, az Apex vezérigazgatója.

A háromoldalú együttműködés keretében a felek vizsgálják egy közös vállalat létrehozásának a lehetőségét, valamint egy műhold-konstellációs alkalmazásokra optimalizált gyártási modell kialakítását, amely az autóiparban bevált, standardizált és skálázható tömeggyártási logikát ülteti át a műholdgyártásba. A megközelítés jelentősen csökkentheti a fejlesztési és szállítási időt, kiszámítható minőséget és költséghatékony gyártást eredményez, valamint megfelel a kormányzati, védelmi és kereskedelmi megrendelők igényeinek világszerte. Az együttműködés eredményeként Európában egyedülálló módon egy gyors, költséghatékony és fokozatosan bővíthető műholdas tömeggyártási kapacitás jöhet létre, amely megfelel a globális műholdpiac elvárásainak a rövid szállítási határidőktől (12-18 hónapos szállítási ciklus) a bevált repülési technológiákra épülő megoldásokon át, a konstellációk gyártásáig.

A partnerségben részt vevő vállalatok egymást kiegészítő, magas hozzáadott értékű kompetenciákkal járulnak hozzá a közös célok megvalósításához. Az Apex az Egyesült Államokban már bizonyított, sorozatgyártásra optimalizált műholdplatformokat, valamint ipari hatékonyságú integrációs és gyártási folyamatokat biztosít, amelyek jelenleg éves szinten több mint száz műholdplatform előállítását teszik lehetővé. A REMRED Zrt. az európai űripari szabványoknak megfelelő mérnöki tudással, valamint a martonvásári REMTECH központra épülő integrációs és tesztelési infrastruktúrával erősíti a fejlesztési és gyártási hátteret. A 4iG S&D a teljes műholdas értékláncot lefedő vertikális integrációval, professzionális programmenedzsmenttel és kiterjedt nemzetközi piaceléréssel támogatja az együttműködést.

„Az együttműködés egyik legfontosabb célja, hogy az amerikai űriparban – az APEX vezetésével – már bevált, Ford-T-szerű sorozatgyártási logika megjelenjen az európai műholdpiacon is. Ez a megközelítés alapjaiban változtathatja meg a műholdak fejlesztési és gyártási ütemét, valamint költségstruktúráját, ahogy ez az autóipart is forradalmasította 100 évvel ezelőtt. Az Apex Space tapasztalataira építve olyan iparági modell kialakítását vizsgáljuk, ami a magyar szakértelem aktív bevonásával paradigmaváltást hozhat Európa űriparába” – mondta dr. Sárhegyi István, a 4iG Space and Defence Technologies vezérigazgatója.

Az együttműködés részeként a felek egy közös demonstrációs műhold-misszió lehetőségét is vizsgálják, amely az Apex bevált technológiáira épülve segítheti a közös technológiai tapasztalat megszerzését és megalapozhatja a későbbi, több műholdat érintő programok indítását. A demonstrációs küldetés az európai szabványokhoz illesztett fejlesztési és minősítési folyamatban valósulhat meg.

A három vállalat együttműködése megteremti annak lehetőségét, hogy a partnerek közösen dolgozzák ki egy versenyképes európai műholdas iparág alapjait. Az elkövetkező időszakban szakértőik részletes műszaki és üzleti elemzéseket készítenek a lehetséges megvalósítási modellek, valamint a magyarországi és európai gyártási kapacitások lépcsőzetes bővítésének meghatározására.