Varga Barnabás lőtte a játéknap legszebb gólját

Sajnos hiába

MH/MTI
 2025. november 17. hétfő. 9:18
Az Európai Labdarúgó Szövetség közösségi oldala Varga Barnabás találatát választotta világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapjának legszebb góljává.

Varga Barnabás lőtte a játéknap legszebb gólját
Hiába örülhettek kétszer is a mieink, az írek győztek és mentek tovább
Fotó: MH/Török Péter

A Ferencváros támadója a Puskás Arénában az írek elleni összecsapás 37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről ballal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.

Marco Rossi együttese ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak, így a magyarokat megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.

