Már biztos egy érem asztaliteniszből

Az asztaliteniszező Szvitacs Alexa első mérkőzését megnyerve bejutott pénteken a legjobb négy közé a WS9-es kategóriában a párizsi paralimpián, így már biztosan dobogós. Elődöntős a párbajtőr egyéniben címvédő Veres Amarilla is.

Sportága képviselői közül az előző játékokon bronzérmes, majd egy évre rá világbajnok Szvitacsnak kellett a legtöbbet várnia az egyéni bemutatkozásra, a nyolc között egy brazil rivális várt rá.

A mérkőzés óriási csatát hozott, a magyar asztaliteniszezőnek kétszer is egyenlítenie kellett, majd döntő játszmában tudta csak kicsikarni a győzelmet úgy, hogy a végén, 11–12-nél meccslabdát is hárítania kellett. Az elődöntőt (12.00) és a döntőt (20.15) szombaton rendezik, előbbiben a lengyel Karolina Pek lesz a magyar játékos ellenfele.

A 34 éves Szvitacs Alexa 2018-ban toxikus sokk szindrómát kapott, emiatt amputálni kellett a bal alkarját és lábujjait, de azóta is szerepel az épek között is, az Extraliga-bronzérmes Győri AC játékosa.

A kerekesszékes vívóknál a párbajtőr egyéni küzdelmek zajlanak pénteken a Grand Palais-ban. A női A sérültségi kategóriában a címvédő Veres Amarilla a nyolc között is nyert, mégpedig a brit Gemma Collis ellen 15–7-re, a csütörtöki tőr csapatezüsttel már 13-szoros paralimpiai érmes Krajnyák Zsuzsanna számára azonban véget ért a nap, miután a vigaszágon nagy csatában, 15–14-re alulmaradt a lengyel Kinga Drozdzzal szemben. Így a 13. helyen végzett.

Veres – aki baloldali bénulással született – a dél-koreai Kvon Hjokjeonggal vív majd a fináléba kerülésért.

Eredmény:

asztalitenisz, WS9, negyeddöntő: Szvitacs Alexa–Danielle Rauen (brazil) 3:2 (-9, 9, -6, 6, 12)

Később:

KEREKESSZÉKES VÍVÁS (Nagy Palota/Grand Palais): Veres Amarilla (A, párbajtőr) elődöntő 15.10, vigaszág 15.50, bronzmérkőzés 19.05, döntő 21.25

ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna): Száraz Evelin (S6) 400 m gyors, döntő 17.41, Pap Bianka (S10) 100 m hát, döntő 18.12 Konkoly Zsófia (S9) 100 m pillangó, döntő 18.41

ATLÉTIKA (Stade de France): Ekler Luca (T38) 400 m, előfutam 21.37