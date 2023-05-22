A férfinak született transznemű nők átvették az uralmat a női kerékpársportban

Bármilyen keményen is edzek, veszíteni fogok – mondta a harmincötszörös bajnok női kerékpáros, aki nem bírta a versenyt a férfinak született, de önmagát nőnek nevező riválisokkal szemben, s ezért visszavonult. Most az antifa támadja, mert felszólalt a transznemű sportolók ellen – írja a mandíner.hu .

A 24 éves Hannah Arensmannak azt követően, hogy veszített egy biológiai férfi transznemű kerékpárossal szemben, fel kellett adnia az álmát, hogy részt vegyen az olimpiai játékokon. Arensman ugyanis felszólalt a transznemű sportolók részvételével szemben, amiért most egy szélsőbaloldali antifacsoport támadja.

Arensman 35-szörös győztes a nemzeti Cyclocross körversenyeken, és korábban szívszorító részletességgel nyilatkozott arról a döntéséről, hogy elhagyja a sportágat, mondván, a transzversenyzők bevonása azt jelenti, hogy „veszíteni fogok, bármennyire is keményen edzek.”

Azután hagyta el a sportágat, hogy decemberben a 2022-es nemzeti bajnokságon a női elit kategóriában a dobogós helyezésről lemaradt a transznemű Austin Killipsszel szemben.

Legutóbbi kommentárjában a döntéséről így nyilatkozott: „Millió különböző szinten fáj.”

Arensman utolsó futamát a John Brown Gun Club (egy amerikai fegyveres antifacsoport) tüntetései is beárnyékolták, ami egy magát baloldali fegyverjogi csoportnak nevező szervezet, amely a szélsőjobboldali erőszak elleni védekezés érdekében fegyverezi fel magát.

A csoport maszkos tagjai a tiltakozásukról készült fotót is tartalmazó tweet szerint azért vettek részt a versenyen, hogy „támogassák az elit női divízióban versenyző két transznemű sportolót.”

A csoport Arensman lemondását is ünnepelte, és azt írta: „Reméljük, segítettünk neki megtalálni az ajtót. Nem fog hiányozni” – olvasható a Mandiner cikkében.