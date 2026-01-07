Lapátra fel!

A szakképzési centrumok intézményeiből 1164 diák és munkatárs vett részt a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben, hogy biztonságossá tegyék az iskolák és közintézmények környezetét – közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Hankó Balázs azt írta, hogy az elmúlt napok rendkívüli időjárása próbára tette az egész országot, de a szakképzés diákjai és oktatói most is bizonyították, hogy számíthatunk rájuk a legnehezebb helyzetekben is.

A tárcavezető köszönetet mondott mindazoknak, akik vállalva a fagyos reggeleket példát mutatnak kitartásból, közösségből és felelősségből.

„A következő napokban további havazásra számítunk, de tudjuk, hogy a szakképzés közössége ismét helyt fog állni” – fogalmazott.

Egy másik bejegyzésében azt írta, hogy a három éve indult Jószolgálati Program mára országos összefogássá vált: 2025-re mind a 41 szakképzési centrum csatlakozott, eddig pedig már 159 iskola és 11 725 diák vett részt a kezdeményezésben.

„Hiszek abban, hogy az elhivatottság, az együttműködés és a társadalmi felelősségvállalás valódi értéket teremt” – hangsúlyozta.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium azt közölte szerda délután az MTI-vel, hogy a tanulók a feladatokat az 50 órás kötelező közösségi szolgálatukat csökkentve, a Jószolgálati Program keretében látták el, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy az iskolák és közintézmények környezete biztonságosan megközelíthető maradjon a téli időjárás idején is.