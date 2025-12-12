Oktatás
Több, mint 200 ezer gyerek került egyházi kézbe
Hatalmas népszerűségnek örvend az egyházi oktatás
Csoportszoba a megújult Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvodában a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szendrőn az avatás napján
Fotó: MTI/Vajda János
Soltész Miklós hozzátette, ez a szám sokszorosa a harmincöt évvel ezelőttinek és több mint kétszerese a 2010-esnek. Szerinte az egyházak munkájában „óriási erő van”, és az nagy mértékben formálja a társadalmat.
Megjegyezte, a katolikus egyház kiemelkedő szerepet vállal az oktató-nevelői munkában, csak az óvodaprogramon belül 123 óvoda építését, felújítását vagy bővítését vállalta az elmúlt években. Kiemelte, ebből 49 teljesen új óvoda építését jelenti, a szendrői intézmény a felújítottak közé tartozik.