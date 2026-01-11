Történelmi Golden Globe-pillanatok, amiket nem felejtünk

A Golden Globe-djíátadó során számos emlékezetes pillanat született, ám voltak olyan esetek is, amikor a gála történelmet is írt. Elhoztuk az öt legfontosabb vagy éppen legviccesebb Golden Globe-pillanatot.

A Golden Globe-díjátadó során nemcsak a filmek vagy sorozatok kapnak reflektorfényt, hanem az is, amit reprezentálnak, sőt maguk az alkotók is, akik igen fontos pillanatokat élnek meg a gálaesteken.

A 2026-os Golden Globe-díjátadó

Bár az idei Golden Globe-jelöltek között nem szerepel magyar alkotás, attól még joggal izgulhatunk kedvenc filmjeinkért és sorozatainkért. A jelöltek listáját már decemberben nyilvánosságra hozták, viszont a gáláig még van időnk megnézni a legfontosabb filmeket.

A 2026-os díjátadót január 11-én rendezik meg Los Angelesben, addig viszont érdemes szemezgetnünk a legemlékezetesebb pillanatokból!

1. Cynthia Erivo, az első színes bőrű színésznő, aki két főszereplőnői jelölést kapott

Bizony, a Wicked sztárja az első színes bőrű színésznő, akit kétszer jelöltek a legjobb női főszereplő (vígjáték vagy musical) kategóriában. Mindkét jelölés a Jon M. Chu által rendezett Wicked musicalfilmhez kapcsolódik, hiszen tavaly az első részért jelölték a felkapott színésznőt, idén pedig a második részért, vagyis a Wicked: For Goodban nyújtott alakításáért.

2. Az első női műsorvezető

A 2025-ös Golden Globe-díjátadó műsorvezetője, Nikki Glaser is történelmet írt, ugyanis ő volt az első női műsorvezető, aki egyedül vitte végig az estét. Az amerikai humorista idén is visszatér a Beverly Hilton színpadára, ismét szólóban.

3. A legfiatalabb nyertes a legjobb színésznő kategóriájában: Rachel Zegler

Ugyan mára már igen sokszor került reflektorfénybe (és nem mindig a szó jó értelmében), a Hófehérke sztárja viszont csak 20 éves volt, amikor a West Side Story remake-jében nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték vígjáték vagy musical kategóriában. A fiatal színésznő meg is kapta a díjat, ezzel pedig történelmet is írt nemcsak legfiatalabb nyertesként, hanem az első kolumbiai-amerikai színésznőként is, aki elvitte a díjat.

4. A Golden Globe legkínosabb pillanata

Amikor egy szerep annyira passzol hozzád, hogy a való életben is hasonulsz hozzá – ilyen a Bridget Jonest megformáló Renée Zellweger is, akiről Londonban még szobrot is állítottak, és akinek a nevéhez fűződik az egyik legkínosabb Golden Globe-pillanat. Amikor ugyanis megnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat (szintén vígjáték vagy musical kategóriában) a Nurse Bettyben nyújtott alakításáért, a színésznő nem volt a teremben. Zellweger pont annál a kategóriánál döntött úgy, hogy kimegy a mosdóba, amely kategóriában ő is jelölve volt. Ennél jobban nem is lehetett volna időzíteni!

5. A legviccesebb nyitóbeszéd

Kétségtelenül emlékezetes marad a 2010-es Golden Globe-díjátadó, ha másért nem, akkor az elképesztően vicces műsorvezető, Ricky Gervais miatt. A brit humorista első nyitó beszédjét mindenkinek ajánljuk figyelmébe, ha még nem látta, és jót szeretne kacagni. Az Office eredeti, brit változatából ismert színész és humorista akkora sikert aratott 2010-ben, hogy három egymást követő évben vezette a műsort, majd ismét visszatért a Beverly Hiltonbe 2016-ban és 2020-ban