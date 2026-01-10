Apu vagyok!

Azt tudjuk, érezzük, hogy nem csak egy új évezredben élünk, hanem egy új világkorszak elején is, és találgatjuk, milyen lesz. Harlan Coben amerikai írónak és angol filmeseknek, akik netflixes minisorozatot készítettek a Run Away című regényből, vannak válaszai is erre, és olyan apja-lánya, anyja-lánya történetet tudnak mesélni, amit nem tudunk félbehagyni, pedig mindenkit megkaristol.

Arra a kérdésre, hogy mi az, ami napjainkra szétverte a családokat, Cobennek egyszavas válasza van: a hazugság. A ki nem mondott, el nem mondott, elhallgatott dolgok. A Run Away története egy apát (James Nesbitt) követ nyolc részen át, aki a történetünk előtti időkben még egy patriarchátuskori apa volt, és azt lehetett neki elmondani, és azt hallotta meg, amit egy patriarchális apa szokott, és pontosan úgy reagálta le a gyermekeivel történő eseményeket, ahogy egy patriarchális apa.

Történetünk elején Simon, vagyis a családapa egy parkban látja viszont az egyik lányát, Paige-et (Ellie de Lange), aki hónapokkal korábban eltűnt. A lánya fut előle, Simon pedig egyre szörnyűbb helyzetekbe kerül, Paige után kutatva.

A békeviselt nemzedék, a hatvanas-hetvenes években születettek, akik a szabadság ösvényeit olyan önfeledten és magabiztosan taposták ki, nem tudják, vagy legalábbis eleinte nem tudták, mit hagytak a következő generációkra. Nem csak ártatlan szabadságvágyat, kreativitást, hanem védtelenséget azokkal az árnyakkal szemben, amikkel védettségük miatt nem számoltak.

Ha Simon Paige-et akarja megtalálni és visszakapni, akkor nem csak a rendőrökkel, hanem drogfutárokkal, bérgyilkosokkal és még ki tudja, kikkel kell szembenéznie és megküzdenie. És a múltjával, mindazzal, amit rosszul tudott, mert mint patriarchális férfinak, senki nem mondta el neki. És a felesége, Ingrid (Minnie Driver) vagyis gyermekei anyja múltjával és annak minden terhével, és aztán újra feltenni a kérdést, hogy mindig ki lehet-e mondani az igazat, vagy van, amiről hallgatni kell.

Ha az a kérdésünk, hogy mi teszi ma és holnap férfivá a férfit, mi teszi őt családapává, oszlopszerűen rendíthetetlenné, Coben válasza az, hogy el tudja viselni az ő és a családja sorsát, a pokolra is követi azokat, akiket szeret, és tudja, miről beszéljen, és miről hallgasson.

Amellett, hogy a történet, amelyben jó sokáig nem tudjuk, hogy mi lett Paige-dzsel, bemutatja azokat a figurákat és élethelyzeteket, amitől komor lehet egy mai huszonéves tekintete, és azt mondja, te, aki idősebb vagy, úgysem érted, azért is szívszorító, mert nem csak a nevelőszülőkhöz került gyerekek többnyire szomorú sorsát mutatja be, hanem azt is, hogy olyan gyermek is bajba kerülhet, aki jómódú családban nő fel, a vér szerinti szülei mellett. Lehet egyetemista, aki magasabbra tör, még többet tanul, mint a társai, de még akkor is gellert kaphat az élete egy estén, amikor valaki drogot tesz az italába. És egy patriarchális eszközökkel védelmező, tiltó, felülről intézkedő, kutakodó apa nem tud majd segíteni neki, de egy olyan, aki alázatos, és bármit megtenne érte, igen.

James Nesbitt, aki arcra George Clooney-ra hasonlít, csak nem annyira szimmetrikusak a vonásai, elképesztő alakítást nyújt, és elképesztő átalakulást mutat be a nyolc egyenként negyvenvalahány részen át, remélhetőleg kap majd valamilyen díjat mindezért.

Objektum doboz

Minnie Drivernek, aki a sorozat nagy részében kómában van, az a dolga, hogy szép legyen és titokzatos, és elhiggyük róla a titkait. És elhisszük. Pedig súlyos titkok ezek, főleg egy több gyermekes családanyához és egy köztiszteletben álló orvoshoz képest.

Dee Dee/Holly (Maeve Courtier-Lilley) és Ash (Jon Pointing) gyilkos párosa is figyelemre méltó, habár nem előzmény nélküli, más filmekben (Született gyilkosok) is láttunk már hasonlót, de akkor is megkarcolja a nézőt, együttérzés és elutasítás között vonatozunk, amikor őket látjuk.

Elena Ravenscroftot ( Ruth Jones), a magánnyomozót a bagoly-szemüvegével, a plusz kilóival és színes ruháival, vagány szövegeivel és házassága abszurd fordulataival együtt nagyon szeretjük, és nem hunyunk szemet afelett, hogy Simon és Elena mennyire jól megértik egymást, miközben a szép és okos doktornő feleség kómában van.

A minisorozatban egy rendőrpáros is szerepel, akik nagy titokban együtt járnak: DS Isac Fabenle (Alfred Enoch) és Amy Gledhill (DC Ruby Todd). Vagyis egy maneken alkatú férfi és egy rubens-i idomú fiatal lány. Tökéletes párost alkotnak a munkában, és a magánéletben is, de nem vállalhatják nyíltan a kapcsolatukat, mivel akkor szét kellene válniuk a hivatali protokoll szerint.

Őket látva a néző elgondolkozik, hogy vajon, ha a külvilágban nem lenne nyomás azzal kapcsolatban, hogy testesebb partnert jó-e választani, milyen párok jönnének létre? Mekkora meglepetésben lenne részünk? Mi minden derülne ki, ha nem csak modell alkatú lányok számítanának értékes nőnek, hanem a szellemi-lelki szempontok kapnák a nagyobb hangsúlyt?

Annette Badland (Lou) személyében egy nagyanyai karakter is jelen van a családi palettán. De nem csak nagyanya, hanem számítógépes guru is, azok közé tartozik, akik nem csak épphogy pötyögnek a számítógépen, hanem csodákra képesek, amikre nagy szükség is van.

A drogosok, alkalmi és profi gyilkosok nyomait követve felbukkan egy pszeudo-keresztény szekta is, mint menekülési útvonal idealisták és védtelenek számára, de kiderül, hogy a szekta maga is termeli a védteleneket,halálra szántakat, és olyanoknak is közük van vagy volt hozzá, akikről aztán ezt végképp senki se gondolná…

A könyv és a sorozat érzékletes képet fest napjaink társadalmáról és a titkokról, hazugságokról, amelyek szétszedik a családot, és ez már nem az első kör a kapitalizmus történetében. Emlékezzünk csak a múlt tabuira. Amikor még a lányoknak szűzen kellett férjhez menniük, amikor titkolni kellett az alacsony származást vagy a nem európai rassztól származást. Mi lett ezekkel az elvárásokkal napjainkra? Lerombolódtak, mi pedig még mindig itt vagyunk.

Tény, hogy egy olyan befejezés, hogy Simont nézzük a családi asztalnál, aki néhány hónap alatt a következő évszázadok-évezredek férfijává változott, miközben „csak” a terhei rendeződtek át Aiszkhülosztól napjainkig, nem ideális befejezés az olyan nézők számára, akik mindent jobban tudnak, és akiknek még ennél is több jár (szerintük), de engedtessék meg, hogy megjegyezzük, ennél a filmnél még senki nem mondott többet arról, hogy mit és hogyan tovább az új világkorszakban. Akár lesz újabb évad, akár itt a vége.

Szökevények – Run Away – 2026

Angol televíziós minisorozat – 49 ’ részenként

Rendezők: Daniele Suissa, Dennie Gordon, Nimer Ramshed, isher Sahota

9/10



