Ez a népszerű színész is szerepelhet a készülő Harry Potter-sorozatban

A Harry Potter-univerzum jövőre sorozat formájában kel új életre a képernyőn, és néhány régi szereplő is visszatér.

A Harry Potter-univerzum rajongói izgatottan várják a közelgő sorozatot, amely a HBO-n kerül képernyőre, és ígéretek szerint a filmek korábbi hiányosságait is orvosolja. Hamarosan a nézők is láthatják az első Harry Potter-könyvből készülő sorozatot, amelyben a régi arcok mellett nagy kedvencek is visszatérhetnek – írja a life.hu.

A produkció első évadának forgatása 2025-ben kezdődött, és a munkálatok várhatóan az év végéig folytatódnak. A sorozat célja, hogy a varázslóvilágot hosszabb, részletesebb formában mutassa be, hű maradva J.K. Rowling könyveihez, miközben új karakterekkel és történetszálakkal friss élményt nyújt mind a régi, mind az új nézőknek. A következő évadok forgatása rövid szünetekkel, folyamatosan zajlik majd, biztosítva, hogy a sorozat éves bemutató- és gyártási ciklust követhessen.

A visszatérő Warwick Davis, aki korábban többek között a Flitwick professzor és a kobold Griphook szerepét játszotta a filmekben, ismét a sorozatban szerepel. A színész a Radio Timesnak elmondta, hogy a történeteket nagyobb mélységgel és részletességgel mesélik újra, ugyanakkor a forgatás során rengeteg új élményt adtak a produkcióhoz.

Az első évad főszereplői Dominic McLaughlin Harry Potterként, Alastair Stout Ron Weasleyként és Arabella Stanton Hermione Grangerként.

A Roxfort tanári karát John Lithgow, Dumbledore professzorként; Paapa Essiedu, Severus Pitonként; Nick Frost, Hagridként; valamint Janet McTeer, Minerva McGalagonyként erősíti.

Kit Harington, a Trónok harca ikonikus Jon Snow-ja úgy tűnik, hogy teljesen átszellemült a varázslóvilágban: a szőrmék helyett most varázsló köpenyekbe bújik. A színész nemrég csatlakozott az Audible teljes körű Harry Potter hangoskönyvéhez, ahol Gilderoy Lockhart dicsőségesen arrogáns karakterének adja a hangját a Titkok Kamrájában.

Harington azonban nem áll meg ennyinél: nyíltan jelezte, hogy szeretne szerepelni az HBO Max közelgő élőszereplős sorozatában, még akkor is, ha kezdetben csupán háttérszereplőként tudna megjelenni. Harry Potter-rajongóként jól ismeri a történetet, és izgatottan várja, hogy a képernyőn is részese lehessen a Roxfort világának.