A köztereken is megjelennek a hagyományőrzők

Jövőre heti rendszerességgel lesznek köztéri kulturális rendezvények a legfontosabb közlekedési csomópontokon, a vasútállomásokon és pályaudvarokon, vagy akár a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnapi sajtótájékoztatóján a budapesti Keleti pályaudvaron.

Hankó Balázs hangsúlyozta, a kormány szerint minél több nyilvános helyszínre kell elvinni a hagyományokon alapuló magyar kultúrát, amely összeköti a magyarságot országszerte és az egész Kárpát-medencében, ideértve a keresztény kultúrát is.

A miniszter köszönetet mondott azért, hogy a MÁV-csoport ezeket az eseményeket befogadja. Hozzátette, a mostani időszakban összesen 5,5 milliárd forintra pályázathatnak a könnyű- és komolyzenei előadóművészek, a hagyományőrző és népi együttesek.

A sajtótájékoztató helyszínén a tárcavezető beszédét követően a MÁV szimfonikusok fúvósai és a Magyar Rádió Énekkarának művészei adtak ingyenes koncertet.