Megnyílt a varázslatos jégvilág Kínában

A téli szezon kezdetével szerdán megnyílt a Harbin Jég- és Hóvilág az északkelet-kínai Hejlungcsiang tartomány „jégvárosának” nevezett Harbinban.

Fotó: Zhang Tao / XINHUA / Xinhua via AFP

Harbin Ice-Snow World, a világ legnagyobb jég- és hó témaparkja szerdán hivatalosan megnyitotta kapuit a szezonra, és bemutatta eddigi leglátványosabb kiadását, amelynek keretében rekord nagyságú, 1,2 millió négyzetméteres parkterületen találhatóak a nevezetes látnivalók, átgondolt szolgáltatások és csodálatos jégszobrok

Az idei szezonban a park rekordméretű, 1,2 millió négyzetméteres területen minden eddiginél látványosabb jégszobrokkal, attrakciókkal és bővített szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

A park fő attrakciói közé tartozik a 24 sávos jégcsúszda, amelynek leghosszabb pályája idén 521 méter hosszú, emellett működik egy 120 méter magas óriáskerék is.

A jégszobrok idén is keleti és nyugati, történelmi és kortárs motívumokat jelenítenek meg: a közép-kínai Sárga Daru Torony és Harbin kínai barokk stílusú épületeinek másolatai a belga Manneken Pis szobrának rekonstrukciója mellett kaptak helyet.

A park az idei szezonban énekversenyekkel, táncpárbajokkal és beltéri műsorokkal bővítette programkínálatát.

A hideg elleni védekezést egy ötezer négyzetméteres, felfújható fedett csarnok is segíti, amely melegedőként szolgál a látogatók számára.

A város a tavalyi téli szezonban rekordot döntve 90,36 millió látogatót fogadott. A turizmusból származó bevételek elérték a 137,22 milliárd kínai jüant (19,44 milliárd amerikai dollár), ami éves összevetésben 16,6 százalékos növekedést jelentett.

A park a legutóbbi téli szezonban működésének 68 napja alatt 3,56 millió látogatót fogadott.