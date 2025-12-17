Hagyomány és innováció gőzerővel a Ligetben

A 2026. január 7–12. között megrendezésre kerülő XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál alkalmából a Fővárosi Nagycirkusz előtti térre 2025. december 12-én 11 órakor egy igazi gőzmozdonyt emeltünk be darukkal – méltó jelképét annak, hogy hagyomány és technikai fejlődés hogyan húzhat egy irányba, közös erővel - derült ki a A Fővárosi Nagycirkusz sajtóközleményéből.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésének célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar kultúra értékeire, valamint a tudás és az innováció fontosságára - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Fekete Péter, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója az eseményen kiemelte: a Fővárosi Nagycirkusz 136 éves, pontosan annyi idős, mint az intézmény előtt elhelyezett szerelvény. "A gőzmozdonnyal azt üzenjük a világnak, hogy Budapest a világ cirkuszművészetének lokomotívja, húzóereje, hiszen az a megújulási folyamat, melyet a cirkuszművészet Budapesten produkál, jelentős hatással van a világ cirkuszművészetére"- emelte ki.

Dr. Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója az eseményen elmondta: örömmel bocsájtották a Fővárosi Nagycirkusz rendelkezésére a lokomotívot, ezzel is ünnepelve a hazai cirkuszművészetet. A kiállított, 2459 pályaszámú mozdony akkor állt szolgálatba, amikor Ady Endre 12 éves volt és 90 évig szolgált - mondta Schneller Domonkos, aki arról is beszámolt, hogy ebből a típusú mozdonyból Magyarországon több további példány is van: például egy Debrecenben, egy Kápolnásnyéken, valamint három Budapesten. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: a rendezvénnyel a múzeum láthatóságát tudják fenntartani, hiszen csaknem tíz éve nem látogatható a múzeum főépülete. "Nagyon fontos, hogy a saját közönségünkkel az utcákon, a tereken és a különböző fesztiválokon tudjunk találkozni" - magyarázta, példaként említette a Mozgó Múzeum elnevezésű projektet, melynek keretében Ikarus autóbuszok jelennek meg Budapest utcáin, vagy éppen a Művészetek Völgyében, ahol Zenélő Busszal is találkozhatott a közönség.

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója az eseményen hozzáfűzte: több mint három hónapon át lehet nézni, fotózni a monstrumot, előadásokat hallgatni a magyar vasút történetéről, arról az időszakról, amikor a világhírű gőzösöket épített Magyarország. Ráadásul 2026. január 7-12 között Magyarországra figyel a világ, ekkor rendezik a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált- tette hozzá.

„Budapest a világ cirkuszművészetének lokomotívja”

Négy kontinens több mint 200 világhírű artistája öt különböző műsorblokkban mutatkozik be a közönségnek és méretteti meg magát a rangos nemzetközi zsűri előtt a Fővárosi Nagycirkuszban 2026. január 7. és 12. között. A kétévente megrendezett Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a világ egyik legjelentősebb cirkuszművészeti szakmai rendezvénye és a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál után a világ második legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye - hangsúlyozta Fekete Péter főigazgató, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a korábban a szórakoztatóiparhoz tartozó ágazat már be tudott illeszkedni a "magas művészetek" közé. Kiemelte: szinte minden zsánerben csúcsprodukciók érkeznek. Kínából két olyan világszámot mutatnak be, amelyet még soha, sehol nem láthatott a közönség eddig. Köztük lesz egy talajakrobatika szám: 18 artista fog szaltózni a talajon; egy amerikai produkció során a közönség pedig egy különleges levegőakrobatika számot csodálhat meg - sorolta. Fekete Péter elmondta, hogy a fesztivál a csúcsprodukciója a magyar művészek bemutatkozása lesz. "Azt szeretnénk, ha minél több menedzser, minél több igazgató látná a magyarokat és jó szerződéseket kínálna a hazai művészeknek"- hangsúlyozta. A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál jelképe 2026-ban a lokomotív: „Budapest a világ cirkuszművészetének lokomotívja, a társadalom kulturális motorja, az utolsó olyan művészeti ág, amelyet az AI sem tud helyettesíteni.” – tette hozzá Fekete Péter.