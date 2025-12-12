2026. január 8., csütörtök

Előd

Ünnepváró fényfestés és drónshow

Ezekkel a programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galéria

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 13:35
Az ünnepi időszakhoz kötődő jelenetek tűnnek fel fényfestés és drónshow formájában advent harmadik vasárnapjától december 21-ig a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó Budavári Palota homlokzatán és az égbolton.

Ünnepváró fényfestés és drónshow
Magyar Nemzeti Galéria
Fotó: MH archív/Horváth Péter Gyula

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint egy teljes héten keresztül minden este 18 órától 22 óráig hatalmas képeskönyvvé válik a Budavári Palota homlokzata, ahol Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a három király, valamint a két pásztor alakja is.

Az ünnepi fényfestés látható lesz a budai oldalon a Savoyai teraszról is, emellett a pesti oldalon a Belgrád rakpartról. A fényfestést kiegészítő drónshowt mindenki élvezheti, aki a Lánchíd környékén az égboltra tekint – írták a közleményben.

