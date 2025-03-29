Kesselyák Gergely karmester a 2025/26-os évad kamaraművésze az Operaházban

Kesselyák Gergely viselheti a Magyar Állami Operaház Kamaraművésze címet a következő szezonban, az intézmény történetében először. A Herendi Porcelánmanufaktúra által készített, hattyút formázó kitüntetést Ókovács Szilveszter főigazgató adta át a Liszt Ferenc-díjas karmesternek, érdemes művésznek szombaton.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a német operaéletből ismert Kammersänger cím mintájára létrehozott kamaraénekesi elismeréssel a Magyar Állami Operaház vezetése kiemelkedő, aktív szólistái iránti megbecsülését kívánja kifejezni. Az idei évtől az adott évadban kiemelt javadalmazással is járó kamaraénekesi címmel egyenértékű Kamaraművész cím is adományozható zenei irányítást végző művészeknek.

Azt írták, Kesselyák Gergely alig egy héttel Horváth István kitüntetése után részesült a megtisztelő elismerésben.

Kesselyák Gergely a karmesteri diplomáját 1995-ben Lukács Ervin növendékeként szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen; 1994-től vendégkarmestere a Magyar Állami Operaháznak, ahol eddig több mint 700 előadást vezényelt, 2001-től karmesteri, 2006-ban főzeneigazgatói, 2016 és 2023 között első karmesteri pozícióban.

A dalszínház 2003-ban Don Giovanni-, 2015-ben pedig Nabucco-rendezését is műsorára tűzte, utóbbi jelenleg is a repertoár része.

Operaházi munkáival párhuzamosan 1997-ben alapító zeneigazgatója lett a Miskolci Nemzeti Színház operatagozatának, 2001-ben a Miskolci Bartók Plusz Operafesztiválnak; 2005-től 2012-ig a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatója, 2011 és 2019 között pedig a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál igazgatója volt.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára 2023-tól, 2024 óta a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere.

Kesselyák Gergely 1993 óta gyakran dirigálja Magyarország vezető szimfonikus együtteseit, és több mint száz produkciót vezényelt más budapesti és vidéki zenés színházakban, valamint a Kolozsvári Magyar Operában, de fellépett több mint egy tucat európai, ázsiai és dél-amerikai államban is. Karmesteri tevékenysége mellett komponál és rendszeresen rendez – ismertették a közleményben.