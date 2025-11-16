XIV. Leó pápa őshonos népek műtárgyait szolgáltatta vissza Kanadának

XIV. Leó pápa őshonos népek hatvankét műtárgyát szolgáltatta vissza szombaton Kanadának, ezeket eddig a vatikáni néprajzi múzeumban őrizték.

A tárgyakat, amelyek különböző kanadai közösségektől származnak, katolikus misszionáriusok vitték Rómába 1923 és 1925 között.

Szombaton adták át azokat Pierre Goudreault püspöknek, a Kanadai Katolikus Püspöki Konferencia elnökének a pápai palotában tartott audiencián - tudatta a Vatikán.

„XIV. Leó azt akarta, hogy az adományozás a párbeszéd, a tisztelet és a testvériség konkrét jele legyen” - áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy a tárgyak „a hit és az őshonos népek kultúrái találkozásának történelméről tanúskodnak”.

A 2022. évi kanadai látogatása során Ferenc pápa történelmi bocsánatkérést intézett az őshonos közösségekhez a katolikus bentlakásos iskolákban gyermekek ellen elkövetett visszaélések miatt, amelyeket „népirtásnak” nevezett.

Az utazás során kérték az őshonos közösségek a Vatikántól a nagy kulturális értéket képviselő tárgyak visszaszolgáltatását.

Átadtuk azokat a kanadai egyháznak, amely vállalta, hogy megfelelő módon helyreállítja és megóvja őket - közölte szombaton a Vatikán.

A püspöki konferencia minél előbb átadja a műtárgyakat a nemzeti őshonos szervezeteknek, amelyek gondoskodnak róla, hogy azok visszakerüljenek az eredeti közösségeikhez - emelték ki kanadai püspökök.

Katolikus misszionáriusok a tárgyakat Rómába a XI. Pius pápa által szervezett 1925. évi kiállításra küldték, amelyen több mint százezer tárgyat mutattak be. Mintegy felük képezte később az új Missziós Néprajzi Múzeum gyűjteményét, és az 1970-es években szállították őket a Vatikánba.

Anita Anand kanadai külügyminiszter üdvözölte a Vatikán intézkedését.

„Egy fontos lépés, amely tiszteletet tanúsít az őshonos népek sokszínű kulturális öröksége iránt, és támogatja az igazság, az igazságosság és a megbékélés érdekében folyó erőfeszítéseket” - írta a tárcavezető az X közösségi portálon.