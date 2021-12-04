Az Egyesült Államok támogatja a magyar gazdaságpolitikai intézkedéseket

Biztonságpolitikáról, gazdasági együttműködésről és politikai kapcsolatokról tárgyalt Németh Zsolt (Fidesz) az Egyesült Államokban, Washingtonban. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a külügyminisztériumban, a szenátusban az európai albizottság elnökével és a kongresszusban a magyar baráti tagozat elnökével folytatott egyeztetést.

Németh Zsolt szombaton hangsúlyozta: az Egyesült Államok a legfontosabb nemzetközi szereplő a világpolitikában, ezért Magyarországnak kulcsfontosságú a folyamatos, magas szintű párbeszéd fenntartása.

Az Egyesült Államok és Magyarország kétoldalú kapcsolataiban hangsúlyos szerepe van a biztonságpolitikának, ezért ezzel kapcsolatban a nyugat-balkáni stabilitás kérdéséről beszélgettek. Az Egyesült Államok nagy elismeréssel tekint Magyarország balkáni szerepvállalására, különösen amiatt, hogy a KFOR parancsnokságát ősztől egy magyar tábornok vette át, és Magyarország jelentősen növelte kontingenseinek arányát a térségben - mondta.

Hozzátette: szintén komoly elismerést váltott ki, hogy az afganisztáni evakuációkor sok amerikai állampolgárt is sikeresen menekített ki Magyarország.

Németh Zsolt a tárgyalásokon Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban hangsúlyozta Magyarország elkötelezettségét Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti kisebbségi jogok - különösen a kárpátaljai magyarság szerzett jogainak - tiszteletben tartása előfeltétele Magyarország hozzájárulásának. Hangsúlyozta: Magyarország elégedetlen az ukrajnai magatartással e tekintetben, és ezt az amerikai partnerek tudomására is adták.

Ismertette, hogy a gazdasági együttműködés területén látványos eredmények vannak: az Egyesült Államok Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Európán kívül, az elmúlt harminc évben a második legjelentősebb tőkebefektető Magyarországon, és több mint százezer magyar munkahely fenntartásához járult hozzá.

Emiatt Magyarország érdeke, hogy az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok továbbra is fejlődjenek, és hogy megfelelő, kiszámítható legyen az üzleti környezet - emelte ki, hozzáfűzve: az Egyesült Államok támogatja a magyar gazdaságpolitikai intézkedéseket.

Németh Zsolt elmondta: a politikai kapcsolatokkal összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy az adminisztrációval Magyarország a folyamatos és kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik.

Fontos az is, hogy Amerikában nagyon erős az a politikai tábor, amely az érték-konzervativizmus talaján hasonlóan viszonyul a társadalompolitika meghatározó kérdéseihez, mint a magyar kormány - közölte a bizottság elnöke, aki szerint az amerikai konzervatív unió tavasszal Budapesten megrendezendő éves konferenciája kiváló fórum lesz az eszmecserére.

Németh Zsolt beszámolt arról is, hogy az eseményre meghívta a kongresszusi és szenátusi találkozókon részt vevő partnereit, és bízik benne, hogy képviseltetik majd magukat a konferencián.