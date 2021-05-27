Zöld jelzést kaptak a magyar ET-elnökség prioritásai

Rik Daemsszel, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökével folytatott baráti hangulatú eszmecserét Varga Judit. Az igazságügyi minisztert beszélgetőtársa biztosította: messzemenőkig támogatja a magyar elnökség programját, ezen belül a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítását, valamint a környezetügyi célkitűzéseket.

Varga Judit a közösségi médiában tudatta: Daems úr üdvözölte, hogy a magyar elnökség is kiemelten foglalkozik az egészséges környezethez való alapvető jog kérdéskörével.

„Felhívtam a figyelmét arra, hogy a magyar kormány megközelítése az emberi jogok és a környezetvédelem összekötésével kapcsolatban a realitás talaján áll. Valljuk, hogy úgy is lehet eredményes környezetpolitikát folytatni, hogy közben nem gátoljuk az innovációt és a gazdasági fejlődést” - mutatott rá a miniszter.