Zöld jelzést kaptak a magyar ET-elnökség prioritásai
Varga Judit a közösségi médiában tudatta: Daems úr üdvözölte, hogy a magyar elnökség is kiemelten foglalkozik az egészséges környezethez való alapvető jog kérdéskörével.
„Felhívtam a figyelmét arra, hogy a magyar kormány megközelítése az emberi jogok és a környezetvédelem összekötésével kapcsolatban a realitás talaján áll. Valljuk, hogy úgy is lehet eredményes környezetpolitikát folytatni, hogy közben nem gátoljuk az innovációt és a gazdasági fejlődést” - mutatott rá a miniszter.