Jobb volt-e 100 évvel ezelőtt élni?

Ah, az örök kérdés: Vajon régen minden jobb volt, vagy most élünk a boldogság kertjében? Készüljünk fel egy kis időutazásra, ahol felfedezhetjük, hogy melyik korszak volt az igazán menő! Sokan azt gondolják, hogy az elmúlt 100 évben nagyobb előrelépés történt, mint az emberi történelem megelőző évezredeiben együttvéve. Nem kellene szerencsésnek éreznünk magunkat, hogy a 21. században születtünk, és nem mondjuk, a 19. században? Az évtizedek múlásával a világ jelentős változásokon ment keresztül, amelyek egy adott társadalom fejlettséget, az egészségügyet, a környezetszennyezést és az emberek boldogságát érintik.

A technológia robbanásszerű fejlődése, az ipari forradalom és a tudományos előrelépések alapjaiban változtatták meg az életünket. Ma a világ egy olyan korszakban él, ahol az információkhoz való hozzáférés lehetősége soha nem látott mértékű. Az oktatási rendszerek fejlettebbek, a munkalehetőségek szélesebb skálán elérhetők. Ezenkívül az orvostudomány és a gyógyszergyártás hatalmas lépésekkel fejlődik, javítva az életminőséget és az átlagos, várható élettartamot. Száz évvel ezelőtt a gyógyteák és a hideg borogatások uralták a betegségek elleni küzdelmet. A modern orvostudomány és az antibiotikumok elterjedése jelentősen növelte a gyógyulás, az életmentés lehetőségét. Azok az évek, amikor a fogfájás elleni gyógyírt még a bölcsességfog kihúzását jelentette, már rég elmúltak. Sok betegségnek nem volt hatékony kezelése, és az orvosi technológiák is korlátozottak voltak. Ma számos olyan betegség elleni védőoltás létezik, amelyek régen komoly veszélyt jelentettek. Az orvosi diagnosztikai eszközök és kezelési módszerek modernizációja tovább javította az egészségügyi eredményeket.

Mindkét korszaknak megvannak a maga előnyei és kihívásai. A fejlettség terén, az egészségügyi ellátásban és a boldogság szempontjából is tetten érhetők pozitív változások. Ugyanakkor a környezeti kihívásokra is választ kell találnunk a jövőben. Végső soron azonban azt mondhatjuk, hogy a mai világban élők sokféle lehetőséghez és kényelemhez férnek hozzá, amelyek régen elképzelhetetlenek voltak. Az értékelés tehát személyes preferenciáktól függ, és mindkét korszakban találhatunk olyan elemeket, amelyek az emberek életét jobbá, boldogabbá teszik.

A boldogság minden korban és társadalomban változó fogalom volt, ám napjaink emberének boldogságképe még inkább személyes és egyéni. A modern társadalom gyors ütemű változásaival és a technológiai fejlődéssel párhuzamosan az emberek értékrendje és boldogságukhoz való viszonya is átalakult.

A mindennapi életünket átszövő kihívások, a munkahelyi stressz és a folyamatos kapkodás közepette az emberek egyre inkább keresik a valódi boldogságot. Az egészség és az egyensúly megtalálása, a személyes kapcsolatok mélyítése, valamint az élet értelmének megtalálása váltak az emberek számára kiemelten fontossá. A technológia térhódításával párhuzamosan azonban sokan tapasztalják, hogy a virtuális kapcsolatok és az online világ nem képesek teljes mértékben kielégíteni az emberi kapcsolatok hiányát. A valódi élmények, az élő kapcsolatok és az érzelmi kötődések válnak egyre inkább az emberek boldogságának sarokkövévé. Fontos szerepet játszik továbbá az önmegvalósítás és az egyéni fejlődés lehetősége is. Az emberek törekednek arra, hogy megtalálják saját szenvedélyüket, és azt követve, olyan életet éljenek, ami valóban örömet okoz számukra.

A gyors iparosodásnak és a technológiai fejlődésnek ára van a környezetünk körülvevő természet szempontjából. Száz évvel ezelőtt a környezeti problémák kevésbé voltak hangsúlyosak, de azóta a légszennyezés, a vízszennyezés és az éghajlatváltozás súlyos problémákká váltak. A fenntarthatóság és a környezetvédelem kiemelt szerepet kapott napjainkban, de még mindig jelentős kihívásokkal kell szembesülnünk.

A 19. század végén nagyon izgalmas téma lett volna a tv... ha létezett volna. A modern technológia által kínált kényelmi szolgáltatásokkal azonban ma élni olyan, mint egy sci-fi film közepén találnánk magunkat. Egyetlen gombnyomással mindent megrendelhetünk a világhálón, és a porszívóval sem kell harcolnunk – az egyelőre okosabb, mint a legtöbb embert ismerő chatbot! Régen talán az örömünket egy jól sikerült piknik vagy egy jazz koncert hozta meg, míg ma, az emberek egy egész estés Netflix streaming szolgáltató-által közvetített sorozat maratonnal tervezik az időtöltésüket. Az életminőségünk javult, az élettartamunk nőtt, és az emberek több időt töltenek olyan dolgokkal, mint az Instagram-profiljuk fenntartása.

Egy évszázaddal ezelőtt még csak kezdtük felfogni, hogy a szén-monoxidnak vannak árnyoldala is, és a környezetvédelem fogalma még teljesen ismeretlen volt. De a mai korunkban? A klímaváltozás, zöld energia elterjedése már hétköznapi téma, és mindenki igyekszik elkerülni a műanyag felhasználását. Ennek a tengeri sünök is örülnek!

Az internet, az a varázslatos hely, ahol a kutyák videókat néznek, a felnőttek fontosnak gondolják, hogy megosszák egymással mit főztek vacsorára, és az emberek együtt sírnak egy eldobott pizzás dobozon. De most komolyra fordítva a szót: az internet beköltözése az életünkbe szó szerint megváltoztatott mindent. Az egykor olyan egyszerű dolgok, mint a levelezés vagy a hírek megtekintése, most már az ujjaink hegyének mozgásán múlik. A Postás Pat már csak a múlt század hőse, most pedig minden információt a neten böngészünk, miközben reggelizünk és a kedvenc háziállatunkat etetjük.

A barátkozás is új dimenziót öltött. Korábban az emberek a szomszédjukkal sütöttek pogácsát, most pedig bárkivel, idegenekkel is megosztjuk a konyhai kudarcainkat a közösségi oldalakon, mintha egy virtuális sütőiskolában lennénk.

Az internet azt is lehetővé teszi, hogy a hírnevet egy kattintással megszerezzük. Egy szelfi, egy vicces videó, és máris híressé válhatunk egy nap alatt. Persze, ez a hírnév néha rövidebb ideig tart, mint egy tejföl szavatossága a hűtőben, de legalább van esélyünk arra, hogy a kutyánk is influenszer legyen.

Persze, az internetnek megvannak a maga buktatói is. A visszatérő rémálom, hogy a wifi elmegy, és úgy érezzük, hogy a világunk összeomlik, ahogy egy kártyavár a széllökéstől. És persze ott a rengeteg információ is, ami néha olyan, mintha egy kimerítő kvízt játszanánk, csak éppen a tét az életünk, az egzisztenciánk.

A modern ember boldogságkeresése tehát egy összetett, személyes utazás, amelyben az egészség, az életminőség, a személyes kapcsolatok és az egyéni kiteljesedés mind-mind fontos szerepet játszanak. Ahhoz, hogy valóban boldogok lehessünk, szükség van arra, hogy megismerjük önmagunkat, megtaláljuk az egyensúlyt a körülöttünk lévő világgal, és értelmet találjunk mindennapi tevékenységeinkben. A boldogság sok tekintetben szubjektív élmény, és nehéz mérni. Azonban az életminőség és a szociális körülmények javulása, a demokratikus társadalmak elterjedése és az egyéni jogok tiszteletben tartása mind hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek ma általában boldogabbnak érezzék magukat.