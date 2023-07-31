Dermesztő videón, ahogy az aligátor rátámad az őt etető szakértőre

Dermesztő videó terjed a közösségi médiában, ami azt mutatja, hogy Colorado államban egy aligátorszakértő éppen eteti az állatot, amely hirtelen rátámad, írja a LadBible nyomán az RTL.hu .

A 272 kilós, három és fél méteres Elvis türelmetlen volt az aligátorfarm dolgozójával, aki finom pulykafalatokkal érkezett hozzá. Ez azonban nem hatotta meg az állatot, amely megrohamozta és majdnem meg is harapta a szakértőt.

Az is látszik a felvételen, hogy az állat hihetetlen sebességgel ered futásnak. A dolgozónak egy kollégája sietett segítségére, a végén szerencsére nem történt komolyabb baj.

Az akcióról készült videót alább lehet megnézni, az előzményeket is mutató, hosszabb felvételt pedig ezen a linken keresztül.