"2025-ben megőriztük a békét, a jövő évben is az a legfontosabb feladatunk, hogy kimaradjunk a háborúból"

A honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára töltött videóban összegezte az esztendőt

MH/MTI
 2026. január 1. csütörtök. 4:24
Frissítve: 2026. január 1. 9:13
Szalay-Bobrovniczky Kristóf az ügetőről bejelentkező posztjában azt mondta: a Magyar Honvédség sokat fejlődött, de még rengeteg feladat áll előttük, amit 2026-ban folytatni fognak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2025-ben megőriztük a békét, a jövő évben is az a legfontosabb feladatunk, hogy kimaradjunk a háborúból
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Úgy fogalmazott: 2026 nagy kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból. Ehhez egy erős, mindenre képes, elszánt, stabil kormányra van szükség, ami mindenképpen a magyar embereket kint fogja tartani ebből a háborúból - emelte ki, hozzátéve: ez a következő évnek a nagy kérdése.

"De most, itt, ma este, az ügető szilveszteren ünnepeljünk együtt, hiszen a ma este a vidámságé" - mondta.

A honvédelmi miniszter mindenkinek boldog új évet kívánt, majd hozzátette: a békéhez erő kell, 2026-ban is folytatják a munkát.

