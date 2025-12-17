Honvédelem
A katonai eskü egy hosszútávú elköteleződés kezdete
Böröndi Gábor szerint a honvédek megtanulták, hogyan kell gondolkodni egy közösség részeként
Böröndi Gábor vezérezredes a közel száz, tízhetes alapkiképzést teljesítő honvédhoz fordulva azt mondta, az ő életük „ma végképp új értelmet nyer”, hiszen „Magyarország biztonságának formálói, (…) a nemzeti önvédelem élő, gondolkodó, cselekvő részei” lesznek – fogalmazott.
A kiképzésről szólva kiemelte, hogy a Magyar Honvédség katonai alapfelkészítési programja a magyar katonák egységes, magas színvonalú kiképzését szolgálja attól függetlenül, hogy később hivatásos, szerződéses vagy tartalékos állományba kerülnek a résztvevők.
„Az egységes követelményrendszer, a világos célkitűzések és a közös normák ma már a teljes honvédelmi rendszer alapját képezik” – hangsúlyozta, aláhúzva, hogy a „modern, folyamatosan fejlődő Magyar Honvédségben nem lehet különbség a felelősség és a minőség között”.
Felidézte, hogy a szerdán esküt tett katonák tíz hét alatt találkoztak azokkal a fizikai, pszichikai kihívásokkal, amelyek próbára teszik az embert, de azokkal a pillanatokkal is, „amikor világossá válik, a nehézségeknek súlya és értelme” van.
A kiképzésen résztvevők „megtanulták, hogyan kell gondolkodni egy közösség részeként, helytállni felelősséggel és fegyelemmel” – mondta, hozzátéve, mindezt abból a célból, hogy „felkészülten, biztos alapokkal álljanak készen Magyarország szolgálatára”.
Az eskü nem egy tízhetes folyamat lezárása, hanem egy hosszútávú elköteleződés kezdete – hangsúlyozta. Közölte: a kiképzést teljesítők ezután a Magyar Honvédség húsz különböző alakulatához kerülnek katonaként, többek között páncélos dandároknál, légvédelmi és műszaki alakulatoknál, vagy tartalékosként teljesítenek szolgálatot.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a katonák feladatai különbözőek lesznek, de a küldetésük azonos: „amikor Magyarország hívja önöket, önök készen állnak válaszolni” – mondta.
Katonának lenni nem egyenlő az egyenruhával és a laktanyai szolgálattal, ugyanis a katonáknál „nincs munkaidő, (…) szolgálat van és annak az elsőbbsége (…) minden pillanatban” – fogalmazott.
Rámutatott, hogy az „eskü nem csak kötelez, hanem méltóságot is ad”, hiszen a katonák úgy döntöttek, saját életükön túl egy közösségért, a magyar nemzetért is felelősséget vállalnak, ezért pedig tiszteli őket Magyarország minden polgára.
Az eskü után a honvédek „egy nagyobb közösség, egy olyan közösség részévé váltak, amelynek történelmével, hagyományaival és a modern, erősödő haderőfejlesztési programjával ma is azért szolgál, hogy a magyar családok, a magyar emberek békében élhessenek” – hívta fel a figyelmet.
„Legyenek bátrak, fegyelmezettek, elkötelezettek és soha ne feledjék, a haza minden előtt!” – fogalmazta meg elvárását az egyenruhásokhoz fordulva Böröndi Gábor.