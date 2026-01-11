Gasztro
Hogyan készítse el a legismertebb csirke, titkos fűszerkeverékét otthon?
Ropogós titok a konyhában
Most megmutatom, hogyan készítheti el otthon a híres 11 fűszeres keveréket és hogyan süsse meg úgy a csirkét, hogy ropogós, szaftos és KFC-élményű legyen.
Hozzávalók a fűszerkeverékhez (az „11 herbs and spices” házi verziója)
Fűszerek:
- 2/3 evőkanál só
- 1/2 evőkanál kakukkfű
- 1/2 evőkanál bazsalikom
- 1/3 evőkanál oregánó
- 1 evőkanál zeller só
- 1 evőkanál őrölt fekete bors
- 1 evőkanál őrölt mustármag (vagy mustárpor)
- 4 evőkanál édes paprika
- 2 evőkanál fokhagymapor
- 1 evőkanál gyömbérpor
- 3 evőkanál fehér bors
Az egészet jól keverje össze. Ebből kb. 4 adagnyi csirkére elegendő keveréket kap. Tárolhatja jól záródó üvegben is.
Hozzávalók a csirkéhez
- 1 egész csirke feldarabolva vagy 6–8 csirkerész (pl. comb, szárny, mell)
- 2 csésze liszt
- 1 evőkanál a fenti fűszerkeverékből (a többit a panírhoz használja)
- 2 tojás
- 1 csésze tej (ez segít szaftosabbá tenni a húst)
- olaj a sütéshez (pl. napraforgó vagy mogyoróolaj)
Elkészítés lépésről lépésre
- Pácolás (opcionális, de ajánlott):
- Keverje össze a tojást és a tejet.
- Tegye bele a csirkedarabokat és hagyja állni minimum 2 órát, de akár egy egész éjszakát a hűtőben.
- Panír előkészítése:
- Keverje össze a lisztet kb. 2–3 evőkanál fűszerkeverékkel.
- Egy tálban legyen a lisztes keverék, egy másikban a tojásos-tejes páclé.
- Panírozás:
- Vegye ki a csirkét a pácléből, forgassa meg a lisztben, majd újra a tojásos keverékben, végül ismét a lisztben, így dupla panírt kap, ami extra ropogós lesz.
- Sütés:
- Melegítsen olajat kb. 170–175°C-ra (ne legyen túl forró!).
- Süsse a csirkét oldalanként 8–10 percig vagy míg aranybarna és belül átsült lesz. (Vastagabb daraboknál akár 15–18 perc is lehet.)
- Tegye rácsra vagy papírtörlőre, hogy a felesleges olaj lecsepegjen.
Tippek a tökéletes KFC-élményhez
Tejjel pácolás: Ezzel lesz szaftos belül, ropogós kívül.
Ne zsúfolja túl a serpenyőt vagy fritőzt, így lesz egyenletes a sütés.
Dupla panír = dupla ropogás.
Fehér bors: Kihagyhatatlan a jellegzetes ízhez, ne spórolja ki!
A KFC csirke otthoni verziója nemcsak lehetséges, hanem meglepően közel hozható az eredetihez és még jobb is lehet, mert tudja, hogy mi van benne. Ráadásul a saját ízlésére is szabhatja: csípősebbre, édesebbre, fűszeresebbre. Egy kis türelemmel és a megfelelő fűszerekkel garantált a siker és a ropogós boldogság minden falatban.