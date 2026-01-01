Gasztro
Újévi ételek, amik szerencsét hoznak
Ráadásul a másnaposságra is remek választás
Újév első napján a hagyományok és a józan ész ritkán találkoznak ilyen szépen, mint a konyhában. A klasszikus újévi ételek nemcsak szerencsét és bőséget ígérnek, hanem segítenek regenerálódni a szilveszteri ünneplés után is. Január elsején ösztönösen a meleg, sós, laktató fogások felé nyúlunk – nem véletlenül.
Lencse és malac: a bőség és a szerencse alapjai
A lencse az újév megkerülhetetlen alapanyaga: apró szemei a pénzt jelképezik, ezért főzelék, leves vagy köret formájában is szívesen fogyasztjuk. A malac ehhez tökéletesen társul, hiszen a néphit szerint előretúrja a szerencsét. Egy jól elkészített malacsült vagy malacpecsenye lencsével egyszerre ünnepi, hagyományőrző és kifejezetten laktató választás az év első ebédjére.
Levesek, amelyek rendbe tesznek
Január elsején a leveseknek különösen fontos szerep jut. A klasszikus húsleves folyadékot, sót és megnyugvást ad, míg a korhelyleves savanykás ízével és tartalmas összetevőivel kifejezetten a másnaposság ellenszere. A kocsonya szintén ebbe a sorba illik: hidegen, kisebb adagban fogyasztva könnyen emészthető, mégis tápláló. A modernebb ízek kedvelőinek a ramen is jó választás lehet, hiszen forró, tartalmas és kifejezetten ébresztő hatású.
Miért pont ezek az újévi ételek esnek jól január elsején?
Az újévi fogások nem véletlenül ilyenek: mind ízben, mind hatásban igazodnak az év első napjához. Ezek az ételek
- pótolják a folyadékot és a sót,
- kímélik a gyomrot,
- hosszabb időre jóllakatnak,
- stabilizálják a vércukorszintet,
- és nem utolsósorban hagyományosan szerencsét hoznak.
Ez az oka annak, hogy évtizedek óta ugyanazok a fogások kerülnek elő január elsején, kisebb-nagyobb variációkkal.
Édes lezárás az év elején
Desszertből ilyenkor sem a nehéz krémesek a legjobbak. Az almás pite ideális választás: gyümölcsös, enyhén savas, fűszeres, mégsem terheli meg a gyomrot. Szép, megnyugtató lezárása lehet az újév első étkezésének – és talán az egész év hangulatát is jól megalapozza – írta meg a mindmegette.hu.