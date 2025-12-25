Három szuper karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól

Az ünnepi szezon nem csak a bejgliről és a forralt borról szól. Nem kell olyan zseniális mixernek lennünk, mint Tom Cruise volt a Koktél című filmben, mert a következő három tuti karácsonyi vendégváró koktél garantáltan biztos sikert arat majd a vendégek körében.

A koktélkészítés az ízek harmóniájának művészete. Fontos a minőségi alapanyag és a megfelelő mennyiségek használata. Itt az idő! Rázzuk fel a hangulatot, elő a shakerekkel! Íme három karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól.

Karácsonyi Cosmopolitan recept.

Karácsonyi The Oldfashioned recept.

Karácsonyi Negroni recept.

Lássuk mivel kínálja vendégeit Stanley Tucci az ünnepek alatt

Ha nem tudjuk, mivel rukkoljunk elő, készítsük el valamelyik karácsonyi koktélt.

Karácsonyi Cosmopolitan

Hozzávalók 1 adaghoz

1 evőkanál gránátalmamag

50 ml Ketel One vodka

25 ml Cointreau (narancs ízű likőr)

25 ml áfonyalé (cukrozatlan)

25 ml gránátalmalé

jég

Díszítéshez: málna, mentalevél, friss rozmaring

Így készítsük el

Pofon egyszerű. Vegyük elő a shakert. Tegyük bele a gránátalma magokat és a felsorolt alkohol italokat, gyümölcsleveket sok jéggel és rázzuk össze alaposan. Utána vegyünk elő egy szűrőt és egy martinis pohárba szűrjük át a koktélt. Díszítésként, a friss rozmaringszárra húzzuk fel a málnát és a mentalevelet, így lesz igazán elegáns a karácsonyi vendégváró koktél.

The Oldfashioned

Hozzávalók 1 adaghoz

1 teáskanál cukorszirup

néhány csepp Angostura keserű (alapja gyógynövények és fűszerek)

2 pohár bourbon whiskey

jég

Díszítéshez: 1 szelet narancs

Így készítsük el

Fogjunk egy whisky-s poharat – talpatlan, vastagfalú, henger alakú pohár – és öntsük bele a cukorszirupot. Utána cseppentsünk bele pár csepp Angostura keserűt. Ezután jöhet bele a whiskey, a jég, majd alaposan keverjük össze. Fogjunk egy koktélpálcikát, és egy szelet narancsot, megcsavarva húzzuk fel egy koktélpálcikára, és kész is a vendégváró koktél!

Karácsonyi Negroni

Hozzávalók 1 adaghoz

50 ml gin (Stanley kedvence a Tanqueray No Ten)

25 ml Campari

25 ml édes vermut

jég

Díszítéshez: 1 szelet narancs

Így készítsük el

Vegyük elő a shakert. Töltsünk bele minden felsorolt alkoholos hozzávalót, majd töltsük tele jéggel. Ezután mi más is következne, rázzuk jól össze, mint Tom Cruise a Koktélban, majd szűrjük le egy kupé pohárba. Díszítésnek jöhet a narancs szelet és voilá, kész is a tuti biztos karácsonyi vendégváró koktél.

Láthatjuk, hogy nem csak a tengerparton, a fülledt melegben, vagy bárokban lehet koktélozni. Az ünnepek idején egy kis kreativitással kedvenc koktéljainkat is karácsonyi hangulatúvá varázsolhatjuk – írta meg a Bors.