Három szuper karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól

Egy kis kreativitással kedvenc italunkat is ünnepivé varázsolhatjuk

MH
 2025. december 25. csütörtök. 8:16
Az ünnepi szezon nem csak a bejgliről és a forralt borról szól. Nem kell olyan zseniális mixernek lennünk, mint Tom Cruise volt a Koktél című filmben, mert a következő három tuti karácsonyi vendégváró koktél garantáltan biztos sikert arat majd a vendégek körében.

Három szuper karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól
A Cosmopolitan alapja a vodka
Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard

A koktélkészítés az ízek harmóniájának művészete. Fontos a minőségi alapanyag és a megfelelő mennyiségek használata. Itt az idő! Rázzuk fel a hangulatot, elő a shakerekkel! Íme három karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól.

  • Karácsonyi Cosmopolitan recept.
  • Karácsonyi The Oldfashioned recept.
  • Karácsonyi Negroni recept.

Lássuk mivel kínálja vendégeit Stanley Tucci az ünnepek alatt

Ha nem tudjuk, mivel rukkoljunk elő, készítsük el valamelyik karácsonyi koktélt.

Karácsonyi Cosmopolitan

Hozzávalók 1 adaghoz

  • 1 evőkanál gránátalmamag
  • 50 ml Ketel One vodka
  • 25 ml Cointreau (narancs ízű likőr)
  • 25 ml áfonyalé (cukrozatlan)
  • 25 ml gránátalmalé
  • jég
  • Díszítéshez: málna, mentalevél, friss rozmaring

Így készítsük el

Pofon egyszerű. Vegyük elő a shakert. Tegyük bele a gránátalma magokat és a felsorolt alkohol italokat, gyümölcsleveket sok jéggel és rázzuk össze alaposan. Utána vegyünk elő egy szűrőt és egy martinis pohárba szűrjük át a koktélt. Díszítésként, a friss rozmaringszárra húzzuk fel a málnát és a mentalevelet, így lesz igazán elegáns a karácsonyi vendégváró koktél.

The Oldfashioned

Hozzávalók 1 adaghoz

  • 1 teáskanál cukorszirup
  • néhány csepp Angostura keserű (alapja gyógynövények és fűszerek)
  • 2 pohár bourbon whiskey
  • jég
  • Díszítéshez: 1 szelet narancs

Így készítsük el

Fogjunk egy whisky-s poharat – talpatlan, vastagfalú, henger alakú pohár – és öntsük bele a cukorszirupot. Utána cseppentsünk bele pár csepp Angostura keserűt. Ezután jöhet bele a whiskey, a jég, majd alaposan keverjük össze. Fogjunk egy koktélpálcikát, és egy szelet narancsot, megcsavarva húzzuk fel egy koktélpálcikára, és kész is a vendégváró koktél!

Karácsonyi Negroni

Hozzávalók 1 adaghoz

  • 50 ml gin (Stanley kedvence a Tanqueray No Ten)
  • 25 ml Campari
  • 25 ml édes vermut
  • jég
  • Díszítéshez: 1 szelet narancs

Így készítsük el

Vegyük elő a shakert. Töltsünk bele minden felsorolt alkoholos hozzávalót, majd töltsük tele jéggel. Ezután mi más is következne, rázzuk jól össze, mint Tom Cruise a Koktélban, majd szűrjük le egy kupé pohárba. Díszítésnek jöhet a narancs szelet és voilá, kész is a tuti biztos karácsonyi vendégváró koktél.

Láthatjuk, hogy nem csak a tengerparton, a fülledt melegben, vagy bárokban lehet koktélozni. Az ünnepek idején egy kis kreativitással kedvenc koktéljainkat is karácsonyi hangulatúvá varázsolhatjuk – írta meg a Bors.

