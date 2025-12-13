Különleges káposztás bejgli

A káposztás bejgli pont az a sütemény, amitől a család először furcsán néz, aztán egy szelet után azonnal megkérdezik: „Mikor kapunk ebből legközelebb?”. A klasszikus diós és mákos rúd mellett ez egy igazi különlegesség, ami sós töltelékkel, tésztával és meglepően harmonikus ízekkel hódít. Ha szeretnénk valami mást is az ünnepi asztalra tenni, ez a bejgli tökéletes választás.

A káposztás bejgli receptje lépésről lépésre

A káposztás bejgli sütésénél a legfontosabb a töltelék állaga: legyen szaftos, de ne túl nedves, különben a tészta megrepedhet. A „márványos” felülethez érdemes betartani a klasszikus kétlépcsős kenést: először tojássárgája, szikkadás után tojásfehérje. Így kapja meg azt a jellegzetes, ünnepi bejglifényt, amit mindenki felismer. A tészta lehet kelt vagy omlós – mindkettő működik, attól függ, porhanyósabb vagy puhább eredményt szeretnénk.

Hozzávalók (2 rúdhoz):

A tésztához:

500 g liszt

1 teáskanál instant élesztő

200 g vaj

1 csapott teáskanál só

2 db tojássárgája

100 ml tej

A töltelékhez és a kenéshez:

200 g füstölt szalonna

300 g fejes káposzta (tisztított súly)

200 g savanyú káposzta

só, őrölt fekete bors

½–1 kávéskanál őrölt köménymag

kb. 60 g tejföl

2 db tojás

1–2 evőkanál zsemlemorzsa (ha szükséges)

Elkészítése

1. A lisztben keverjük el az élesztőt, és morzsoljuk bele a vajat. Adjuk hozzá a sót, a tojássárgájákat és a tejet, gyúrjuk össze, osszuk két egyforma méretű cipóra, és frissentartó fóliába csomagolva tegyük hűtőbe pihenni legalább 1 órára.

2. Közben a töltelékhez a füstölt szalonnát vágjuk apró kockákra. A megtisztított fejes káposztát vágjuk egészen vékony csíkokra, a savanyú káposztát csepegtessük le, majd szintén aprítsuk fel. Egy serpenyőben, alacsony lángon olvasszuk zsírjára a szalonnát. Szedőkanállal vegyük ki, tegyük félre. Szórjuk a serpenyőbe a kétféle káposztát, ízesítsük sóval, borssal és köménymaggal, pirítsuk át, majd kevés víz hozzáadásával dinszteljük puhára, ezután keverjük hozzá a szalonnakockákat, és tegyük félre hűlni.

3. Miután legalább langyosra hűlt, keverjük bele a tejfölt és az egyik tojást. Ha túl nedvesnek érezzük, adjunk hozzá egy kevés zsemlemorzsát.

4. A pihentetett cipókat nyújtsuk ki pár milliméter vékony téglalappá (kb. 35 × 25 cm méretűre), és a széleket üresen hagyva oszlassuk el rajtuk a tölteléket. A két rövidebb oldalt hajtsuk a töltelékre, majd az egyik hosszabbik oldaltól indítva szorosan tekerjük fel. Helyezzük a két rudat sütőpapírral bélelt tepsibe.

5. A másik tojást válasszuk szét, és először kenjük le a bejglik tetejét tojássárgájával. Tegyük hűvös helyre pihenni addig, amíg a tojássárgája rászárad a tésztára. Ezután kenjük le a tojásfehérjével, és hagyjuk pihenni további kb. 30 percet. Sütés előtt szurkáljuk meg hústűvel a bejgliket úgy, hogy teljesen leszúrunk a tekercsek aljáig.

6. Tegyük a bejgliket 190 °C-ra előmelegített sütőbe, és kb. 40–45 perc alatt süssük készre. Ha nagyon pirulna a tetejük, sütés közben takarjuk le alufóliával. Miután kihűltek a bejglik, tálaljuk felszeletelve.

Ha nagyon sósnak érezzük a savanyú káposztát, felhasználás előtt átöblíthetjük hideg vízzel.

Minden, amit a bejgliről tudni érdemes – A klasszikusoktól a káposztásig

Az ünnepi készülődésben mindig előkerül a nagy kérdés: hogyan lesz igazán finom a bejgli? Hiszen nincs igazi karácsony egy finom bejgli nélkül, akár diós, akár mákos kerül az asztalra. Sőt, ma már rengeteg új változat is létezik – a nagymama tökéletes bejgli receptjét bárki össze tudja dobni otthon. Azoknak sem kell lemondaniuk róla, akik érzékenyek valamire: a mindenmentes bejgli ugyanolyan finom tud lenni, mint a klasszikus.

Ha pedig kipróbálnánk valami igazán különlegeset, ezzel a káposztás bejglivel, a sós bejglik elfeledett kedvencével nagy sikert arathatunk. Retró, egyedi és meglepően csalogató, ráadásul igazi magyar különlegesség. A jól fűszerezett töltelék, a gondosan előkészített tészta és a márványosra sült teteje együtt adják meg azt a hangulatot, amitől biztos helye lesz a karácsonyi menüben – írta meg a Life.