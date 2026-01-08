Négy kontinens huszonegy országának kétszáz világhírű artistája

A verseny nemzetközi zsűrije és Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója (j5) a XVI. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál Red Carpet Showján a Fővárosi Nagycirkuszban 2026. január 7-én

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a nemzetközi rendezvény megnyitója alkalmából kiemelte: a százötven éves múlttal rendekező magyar cirkuszművészet jeles eseménye, a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál után a világ második legnagyobb ilyen jellegű szakmai rendezvénye.

A cirkuszművészet harmóniát, békességet, mosolyt, boldogságot csal az arcokra - mondta a tárcavezető, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban már az elmúlt évek során is voltak olyan előadások, ahol az orosz és az ukrán művészek együtt léptek fel, "hiszen a kultúra és a művészet hidat képez".

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által küldött írásos összegzés szerint szerdán egy Hollywoodot idéző produkció, a Red Carpet Show bemutatásával vette kezdetét a január 12-ig tartó XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, melyre a világ legjobb artistaművészei összesen 21 országból - többek között Spanyolországból, Kolumbiából, Japánból, Oroszországból, Mexikóból, Kanadából, Franciaországból, Argentínából és az Egyesült Államokból - érkeznek.

Kiemelték, az először harminc éve megrendezett nemzetközi esemény a világ egyik legjelentősebb cirkuszművészeti szakmai rendezvénye, melyre szinte minden zsánerben csúcsprodukciók érkeznek.

Kínából két olyan előadás kerül a budapesti színpadra, melyet még nem láthattak a világban, köztük egy talajakrobatika szám, melynek részeként 18 artista fog szaltózni a talajon; egy amerikai produkció során a közönség pedig egy különleges levegőakrobatika számot láthat - sorolták.

Tájékoztatásuk szerint a cirkuszfesztiválhoz kapcsolódóan több eseményt is szerveznek. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban csütörtökön szervezett Cirkuszi esélyteremtés Közép-Európában című nemzetközi V4 konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat a cirkusz Közép-Európában valóban hozzáférhetővé és esélyteremtővé a szakmai munkatársak, az artistaművészek és a közönség számára egyaránt. A rendezvényen Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Románia, Németország és Kanada cirkuszi szakemberei osztják meg tapasztalataikat és javaslataikat a hosszú távú együttműködés érdekében.

Csütörtökön, valamint pénteken a Fővárosi Nagycirkusz Művésztelepén a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Tündérhon című előadásán a magyar romantikus színpadi költészet remekművének, Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikusának történetét ismerhetik meg az érdeklődők, akik a Fővárosi Nagycirkusz emeleti aulájában megtekinthetik a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum csütörtökön megnyíló Circus Museum Flash című kiállítását is.