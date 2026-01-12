Komoly veszélyei vannak a kandallóknak

A fatüzelés „zöld” és olcsó alternatívának tűnik, de a füstje a lakáson belül rákkeltő anyagokat is felhalmozhat – írja a Futura .

A cikk egy nagy amerikai kutatás, a Sister Study eredményeit idézi: azoknál a nőknél, akik otthon rendszeresen fatüzelés füstjének vannak kitéve, 43 százalékkal magasabb lehet a tüdőrák kialakulásának esélye, a gyakori használóknál (évente 30 napnál többször) pedig a növekedés 68 százalékig is elmehet. A magyarázat a finom részecskék (PM2.5) és több mérgező vegyület – például policiklusos aromás szénhidrogének, benzol, 1,3-butadién – belélegzése, amelyek mélyen a tüdőbe jutva hosszú távon is károsíthatnak.

A Futura francia adatokat is említ: a fa alapú lakossági fűtés sok háztartásban elterjedt, és a közegészségügyi hatóságok szerint a PM2.5-szennyezés jelentős forrása lehet. A cikk szerint a nők azért is érintettebbek, mert statisztikailag több időt töltenek zárt térben, illetve az anatómiai különbségek miatt érzékenyebbek lehetnek a belélegzett részecskékre.

A lap hangsúlyozza: a kockázat mérsékelhető, ha naponta többször szellőztetünk, rendszeresen tisztíttatjuk a kéményt, korszerűbb (tanúsított) kályhát vagy betétet választunk, és csak száraz, kezeletlen fát égetünk. A fűtési módok kombinálása, illetve tisztább rendszerekre váltás szintén csökkentheti a beltéri légszennyezést.