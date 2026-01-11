Milyen betegségeket okoz az alkohol?

Az ünnepek elválaszthatatlanul kapcsolódnak az alkoholfogyasztás hagyományához: az alkohol szinte szinonimájává vált a pihenésnek, bár az orvosok figyelmeztetnek - az ünnepnek ez a „tulajdonsága” súlyos károkat okozhat az egészségre nézve.

Az alkohol befolyásolja a glükóz felszívódását, nagymértékben csökkentheti vagy növelheti a vércukorszintet

Az alkoholtartalmú italok elsősorban negatívan befolyásolják a májat. A gyomor-bél traktus munkája megszakad: a gyomor és a nyelőcső nyálkahártyája károsodik, a gyomorhurut és a fekélyek lehetségesek, a tápanyagok emésztése romlik.

A szív és az erek is támadás alatt állnak: a szívverés növekszik, a vérnyomás emelkedik, a szívroham és a stroke valószínűsége növekszik.

Ezenkívül az alkohol megzavarja az anyagcserét, elhízáshoz és az idegrendszer meghibásodásához vezet: a memória és a figyelem romlik, krónikus fáradtság jelenik meg.

Különös figyelmet kell fordítani azokra, akik már betegségben szenvednek.

A gyomor-bél traktus betegségeiben (például gyomorhurut vagy fekély) az alkohol súlyosbítja a gyulladást, lelassítja a gyógyulást, növeli a vérzés kockázatát.

Szív- és érrendszeri betegségek: még a kis adag alkohol is okozhat aritmia rohamot, növelheti a vérnyomást és szívelégtelenséghez vezethet.

Cukorbetegség mellitus: Az alkohol befolyásolja a glükóz felszívódását, nagymértékben csökkentheti vagy növelheti a cukorszintet, növelve a hipoglikémia vagy a hiperglikémia kockázatát.

Fokozott nyomás: az alkoholtartalmú italok hipertóniás válságokat okoznak, zavarják a kábítószerek hatását.

Veseelégtelenség: a toxinok szűrése zavart, a vesék terhelése növekszik, esetleg a betegség súlyosbodása is előfordulhat – jelentette a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva.