Egészség
Milyen betegségeket okoz az alkohol?
Ráadásul megzavarja az anyagcserét, elhízáshoz vezethez
Az alkoholtartalmú italok elsősorban negatívan befolyásolják a májat. A gyomor-bél traktus munkája megszakad: a gyomor és a nyelőcső nyálkahártyája károsodik, a gyomorhurut és a fekélyek lehetségesek, a tápanyagok emésztése romlik.
A szív és az erek is támadás alatt állnak: a szívverés növekszik, a vérnyomás emelkedik, a szívroham és a stroke valószínűsége növekszik.
Ezenkívül az alkohol megzavarja az anyagcserét, elhízáshoz és az idegrendszer meghibásodásához vezet: a memória és a figyelem romlik, krónikus fáradtság jelenik meg.
Különös figyelmet kell fordítani azokra, akik már betegségben szenvednek.
A gyomor-bél traktus betegségeiben (például gyomorhurut vagy fekély) az alkohol súlyosbítja a gyulladást, lelassítja a gyógyulást, növeli a vérzés kockázatát.
Szív- és érrendszeri betegségek: még a kis adag alkohol is okozhat aritmia rohamot, növelheti a vérnyomást és szívelégtelenséghez vezethet.
Cukorbetegség mellitus: Az alkohol befolyásolja a glükóz felszívódását, nagymértékben csökkentheti vagy növelheti a cukorszintet, növelve a hipoglikémia vagy a hiperglikémia kockázatát.
Fokozott nyomás: az alkoholtartalmú italok hipertóniás válságokat okoznak, zavarják a kábítószerek hatását.
Veseelégtelenség: a toxinok szűrése zavart, a vesék terhelése növekszik, esetleg a betegség súlyosbodása is előfordulhat – jelentette a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva.