Mi az, ami csökkentheti a rák kockázatát?
A tudósok szerint az egyensúly eltolódásáról beszélünk, nem a teljes immunitásról
A tanulmány a Science folyóiratban jelent meg.
A vérrák, azaz a leukémia a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése, amely befolyásolja a csontvelőt és a vérsejtképző rendszert. Általában a betegség akkor alakul ki, amikor egy hiba jelenik meg az őssejt DNS-ében, és elkezdi létrehozni számos másolatát. Ezt a folyamatot nevezik klonális hemóziáknak. Az életkorral az ilyen klónok felhalmozódnak, és tumorhoz vezethetnek.
A kutatók több mint 640 ezer ember nagyszabású genomikai elemzését végezték. Összehasonlítva több tízezer embert mutációval és anélkül, kiemelték az rs17834140-T opciót a 17q22 kromoszóma szakaszán. A tevékenység nyomon követése érdekében az opciót bevezették az emberi őssejtekbe, és tanulmányozták viselkedésüket a laboratóriumi körülmények között.
Kiderült, hogy a védő változat csökkenti az MSI2 fehérje szintjét, amely a sejtek növekedésének „gázpedáljaként” működik. A rákban segít a mutáns sejteknek gyorsan megragadni a csontvelőt. Amikor az MSI2 expresszió csökken, a sejtek kevésbé valószínű, hogy rosszindulatúvá válnak.
A szerzők szerint az rs17834140-T hordozókban a különböző típusú vérrák kialakulásának valószínűsége körülbelül egyharmadával csökken. A tudósok hangsúlyozzák: az egyensúly természetes eltolódásáról beszélünk, nem pedig a teljes immunitásról. Most a szakértők remélik, hogy olyan gyógyszereket vagy módszereket fejlesztenek ki, amelyek megismételhetik ezt a természetes védelmet, és segítenek megelőzni a leukémiát – jelentette a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.