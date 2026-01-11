A legtöbben így rontják el a fogyókúrát

Az új év egy új kezdet ígéretét hozza magával. A januári lendület azonban hamar megkopik, és mire visszarázódunk a dolgos hétköznapokba, már nyoma sem marad a kezdeti lelkesedésnek. Hogyan lehet mégis kitartani a kitűzött elhatározások mellett? Ehhez adnak tanácsokat a BioTechUSA szakértői.

A legtöbb életmódváltás ott bukik el, hogy csodaszerektől és villámdiétáktól várjuk a fogyást vagy a formába lendülést. Persze csábítóan hangzik, ha minimális befektetett energia mellett gyors megoldást ígérnek, de pont emiatt nem működőképesek ezek a módszerek. A sikeres életmódváltás kulcsa ugyanis az átgondolt döntések meghozatala és az idő. A tudatosság, a reális célkitűzések, valamint az apró, de stabil lépések erős kapaszkodót és kellő motivációt adnak a folytatásra és a fejlődésre – olvasható a BioTechUSA lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Tudatosság nélkül nincs siker!

Ha egy kezdő úgy dönt, hogy januártól heti négyszer lejár az edzőterembe, ám ezt nem egy jól átgondolt koncepció alapján teszi, valószínűleg néhány hét alatt elveszti minden lelkesedését. Még ha sikerül is eljutnia a terembe, lehet, hogy kényszernek fogja érezni, nem pedig olyan élménynek, amelyhez nap mint nap szívesen tér vissza. A fokozatosság elve tehát – figyelembe véve az aktuális állóképességet – itt is rengeteget számít, ugyanakkor ez nem kizárólag a kezdők számára megszívlelendő tanács, hanem a visszatérők számára is.

A szakértők szerint heti 3-4 edzés kitűzése helyett kezdetnek heti 2-3 alkalom is elegendő, és fokozatosan növeljük a gyakoriságot. Emellett nem kell rögtön több órás edzésekben gondolkodni: már napi 20-30 perc séta, futás vagy biciklizés is jelentősen javítja az állóképességet. A saját testsúlyos gyakorlatok – úgymint a guggolás, a fekvőtámasz és a deszkapóz – vagy gépes edzés szintén sokat segíthetnek az erősítésben. Nem kell rögtön 100 kilóval fekvenyomni! Fontos továbbá, hogy az edzések végén mindig jusson 5-10 perc a nyújtásra. Ez csökkenti a sérülésveszélyt, ugyanakkor javítja a mozgástartományt és mobilitást.

„A szervezet hálás, ha időt kap a felkészülésre, és sokkal tartósabb eredményt hoz, ha rövidebb, ám rendszeres és tudatos edzéssel indul az új esztendő. A változatosság különösen motiváló lehet, hiszen a váltakozó mozgásformák – az erősítő edzésektől a könnyed kardióig vagy akár a nyújtást és mobilitást fejlesztő órákig – nemcsak a testet dolgoztatják meg sokoldalúan, hanem a lelkesedést is szinten tartják” – fogalmaztak a közleményben.

Egyél jól, legyél jól!

A gyors változást ígérő diéták könnyen tévútra vihetnek, de senkit ne tévesszenek meg a rapid megoldások, sőt a tévhitek sem. Az olyan közvélekedések, minthogy „a kenyér, a gyümölcs és a tészta hizlal”, eltorzíthatják az étkezéshez való hozzáállásunkat, ezért fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk – figyelmeztetett Somogyi Sára dietetikus. Különösen a tiltólistás megvonások és a szélsőséges diéták veszélyesek, mert könnyen hiányállapotokhoz vezethetnek, miközben a kalóriabevitel nem feltétlenül csökken. Ráadásul a helytelen táplálkozás a testet és az elmét is terheli, így végső soron a teljesítőképességre is hatással lehet. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag csirkemell és saláta fogyasztható, sőt a megfelelő, jól összerakott étkezésben ugyanúgy szerepel a szénhidrát, mint a fehérjék és a jó zsírok.

Érdemes megemlíteni a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, amelyekből a téli időszakban sincs hiány. Egy tápláló krémleves nemcsak a testünket melegítheti át, de például a rostbevitelt is növelheti ebben az időszakban. Egy szelet kenyér sem ördögtől való, amennyiben kilépünk a kenyér-vaj-párizsi szentháromságból. Ha egy teljes kiőrlésű vagy kovászos pékárura rákerül a sovány felvágott, de mellé még egy kis avokádót – mint egészséges zsírforrást –, és salátát – mint zöldség és rostforrást – is csempészünk, máris egy olyan ételt kapunk, amely nem dobja meg hirtelen a vércukorszintet és tápanyagban is gazdag – magyarázta a szakértő.

Ha valaki a tudatosság jegyében szeretné a húsfogyasztását csökkenteni, abban az esetben a felvágott helyett érdemes humusszal vagy akár egy másik hüvelyesből készült pástétommal kiváltani az állati eredetű fehérjét – ennek elkészítése nem több 10 percnél. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert sokan még mindig valamilyen elérhetetlen célnak tekintik a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelt, pedig ez nem olyan bonyolult, csupán kevés odafigyelést igényel.

„Fontos tudatosítani, hogy a mozgás és a tápanyagban gazdag, kiegyensúlyozott étrend együtt teremti meg a tartós változást. Ha ehhez okosan választunk étrend-kiegészítőket, az életmódváltás még könnyebbé és hosszú távon fenntarthatóvá válik – írta meg a hazipatika.com. Így az új év nem csupán fogadalmakról szólhat, hanem valódi egészségről és energikus mindennapokról” – zárta közleményét a BioTechUSA.