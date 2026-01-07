A hólapátolás rejtett veszélye

Számos kutatás igazolja, hogy a hóeltakarítás komoly megterhelést ró a szívre a téli időszakban, ami akár szívrohamot is előidézhet.

A héten régen látott mértékű havazás érte el az országot, a legtöbb helyen vastag hóréteg hullott le. Mindez a fagyos idővel társulva jelentős balesetveszélyt hordoz magában. Az intenzív hóesésnek akad azonban egy másik kiemelt egészségügyi kockázata is. Több kutatásból is ismert, hogy erős havazás idején megemelkedik a szívinfarktus előfordulása. Egy 2017-ben publikált kanadai tanulmány például arra a következtetésre jutott, hogy 18-20 centiméter hó lehullása esetén átlagosan 16 százalékkal több férfi kerül ilyen okból kórházba, illetve 34 százalékkal növekszik a szívroham okozta halálozás kockázata – írja a hazipatika.com.

Dr. Christopher P. Cannon kardiológus a Harvard Egyetem orvosi karának oldalán írt arról, hogy az erős havazás két tényezőn keresztül is fokozza a szívroham veszélyét: az intenzív testmozgás okozta megterhelés és a hideg hőmérséklet révén.

A hólapátolás ugyanis nagyobb megterhelést ró a szívre, mint azt sokan gondolnák. A szakértők ennek kifejezésére az úgynevezett metabolikus ekvivalenst használják, amely leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy egy adott tevékenység mennyi energiát igényel a szervezettől. Nyugalmi helyzetben a MET értéke 1, míg például a mérsékelt intenzitású sportolás 3 és 5,9 közötti MET-értékkel bír. Ezzel szemben hólapátolás MET-értéke – különösen, ha sok és vizes hóról van szó – 6 feletti. Azaz a hóeltakarítás közben pulzusunk percek alatt elérheti a maximumát, amint a szív igyekszik oxigéndús vérrel ellátni a végtagizmokat.

Koszorúérbetegséggel élőknél ez a megterhelés már komolyan próbára teheti a szívizom vérellátását, ami mellkasi fájdalmat, de akár szívrohamot is előidézhet. Annál is inkább, mert hidegben az erek beszűkülhetnek, ahogy a szervezet hőszabályozása igyekszik melegen tartani a testet. Mindez pedig további véráramlási problémákhoz vezethet a szív artériáiban.

„A hóeltakarítás ilyesfajta kockázata különösen azok esetében magas, akiknél eleve fennáll valamilyen szív- és érrendszeri rizikófaktor: például inaktív életmódot folytatnak, elhízással élnek, dohányoznak, cukorbetegségük, magas koleszterinszintjük vagy magas vérnyomásuk van, vagy korábban már átestek szívrohamon vagy stroke-on. Az érintetteknek, valamint azoknak, akik bypassműtéten vagy koszorúér-angioplasztikán estek át, egyszerűen nem szabadna havat lapátolniuk” – idézi dr. Barry Franklin kardiológus professzort az Amerikai Szív Társaság (AHA) korábbi közleménye.

Néhány egyszerű tanács megfogadásával azonban jelentősen mérsékelhető az említett kockázat. Először is a legfontosabb, hogy hóeltakarításhoz mindig öltözzünk fel kellően melegen, rétegesen. Ilyenkor nem szabad megfeledkezni a sapkaviselésről sem, mert a fejbőrön keresztül rengeteg hőt veszíthet a szervezet a fagyos hidegben. Hólapátolás előtt és után közvetlenül nem szabad alkoholt fogyasztani, közben pedig tartsunk rendszeresen pihenőket, ügyeljünk testünk jelzéseire.

Dr. Cannon ezenkívül arra hívja fel a figyelmet, hogy szívbetegek legfeljebb akkor vállalkozzanak hólapátolásra, ha egyébként is rendszeresen szoktak sportolni, intenzív testmozgást végezni kezelőorvosuk engedélyével.