Tea, ami tökéletes az egészség helyreállítására

A zsíros ételekkel és cukorral túlterhelt test minden erőforrását az emésztésre fordítja, így energiától mentesen tartjuk magunkat. Az anyagcsere „újraindításához” és a máj támogatásához a szakértők egy adott ital fogyasztása mellett döntenek.

Az anyagcsere „újraindításához” és a máj támogatásához is ajánlott az „élet elixírjének” nevezett tea fogyasztása

A citromos és kurkumás gyömbérteát az „élet elixírjének” nevezik. Ez több mint egy ital, igazi „elsősegély” az emésztőrendszernek. Így működik ez a hatékony koktél:

Nehézség és puffadás elleni küzdelem

A gyömbér fő összetevője a gingerol. Ez az anyag serkenti a gyomornedvek és enzimek termelődését, segítve a szervezetet a karácsonyi ételek maradékainak gyorsabb megemésztésében. Azonnal enyhíti a hányingert és a nehézség érzését.

Méregtelenítő hatás

Alkohol és édességek fogyasztása után folyadék raktározódik a szövetekben (innen ered az arc reggeli puffadása). A gyömbér enyhe vízhajtó hatású, és felgyorsítja a méreganyagok kiürülését a nyirokrendszeren keresztül.

Gyulladáscsökkentő hatás

A kurkuma egy erős antioxidáns. Segít csökkenteni a bélrendszeri gyulladásokat, amelyeket gyakran a túlzott cukor- és gluténfogyasztás okoz az ünnepek alatt.

Hogyan készítsünk „helyreállító elixírt”?

Fontos, hogy ne csak forrásban lévő vizet öntsünk az összetevőkre, hanem megőrizzük azok jótékony tulajdonságait.

A tökéletes recept:

- Gyömbér: 2-3 cm friss gyökér (reszelve vagy vékonyra szeletelve).

- Kurkuma: 1/4 teáskanál (adhatunk hozzá egy csipet fekete borsot – ez 2000-szeresére javítja a kurkuma felszívódását!).

- Citrom: 2 szelet vagy egy fél citrom leve.

- Víz: 500 ml.

Öntsön forró (nem lobogó, kb. 80-85°C-os) vizet a gyömbérre és a kurkumára, és hagyja ázni 10-15 percig. Adja hozzá a citromot és a mézet, amíg a tea még meleg, hogy megakadályozza a C-vitamin és az enzimek pusztulását a hő hatására.

Mikor és hogyan kell inni?

A legjobb, ha reggel fogyasztja ezt a teát. Igyon meg egy csészével 20 perccel reggeli előtt, vagy egy órával ebéd után. Ez beindítja az anyagcserét, és energiát ad, amire most nagyobb szükség van, mint a kávéra.

A kávé ezzel szemben fokozhatja a kiszáradást, ezért jobb, ha az ünnepek utáni első napokban korlátozzuk a mennyiségét, írja a Sports.kz.